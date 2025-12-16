OL : Govou y croit très très fort

L'OL a pris le meilleur sur Le Havre le week-end passé en Ligue 1, mais les Gones ont vécu une rencontre compliquée. Cependant, ils ont affiché l'état d'esprit nécessaire pour remporter les trois points et Sidney Gouvou a adoré.

Malgré des moyens largement revus à la baisse, l’ OL réalise une saison plutôt satisfaisante en Ligue 1. Paulo Fonseca travaille dans l’ombre avec un groupe motivé à faire taire les sceptiques. Si tout n’est pas encore parfait, les Gones peuvent néanmoins rêver de belles perspectives en 2026. En plus d’espérer une qualification européenne via le championnat, les Rhodaniens peuvent également nourrir de réelles ambitions en Ligue Europa. Dimanche dernier face au Havre, l’OL a montré pourquoi il faudra compter sur lui cette saison. Bien que poussives, les troupes de Fonseca ont su prendre les trois points, un résultat très apprécié par Sidney Govou, qui était présent dans les tribunes du Groupama Stadium.

Un OL plus qu'au niveau

oubliera plus tard le contenu, car dans ce type de matches, seuls comptent les trois points pour ne pas décrocher. Au regard du classement en Ligue Europa (1er) et en Ligue 1 (5e), avec cet effectif là et les difficultés qui ont été traversées, je ne dirais pas que c’est parfait, mais c’est mieux qu’espéré. On ressent la patte de l’entraîneur dans la construction du jeu. Lors d'une chronique pour Le Progrès , le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « On

(...) On sent des joueurs connectés entre eux, qui vont tous dans le même sens, comme s’ils sortaient d’un même moule. Par rapport à tout cela, je n’ai pas trop de motifs d’inquiétude pour la suite. Avec les retours de Fofana et Nuamah, et l’arrivée d’un numéro 9, cette équipe devrait continuer à bien tourner, à condition que l’état d’esprit du collectif et la posture humble du club depuis le début de la saison, restent les mêmes ».

L'OL aura encore une rencontre à disputer avant de terminer l'année 2025. Ce sera en Coupe de France face à la modeste équipe de Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d'Or. Une fois la trêve terminée, les Gones seront aux prises avec un concurrent direct en Ligue 1, à savoir Monaco. L'Olympique Lyonnais devrait d'ici-là pouvoir compter sur le renfort d'Endrick en prêt depuis le Real Madrid.