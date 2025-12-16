Sulc OL

OL : Govou y croit très très fort

OL16 déc. , 11:00
parHadrien Rivayrand
2
L'OL a pris le meilleur sur Le Havre le week-end passé en Ligue 1, mais les Gones ont vécu une rencontre compliquée. Cependant, ils ont affiché l'état d'esprit nécessaire pour remporter les trois points et Sidney Gouvou a adoré.
Malgré des moyens largement revus à la baisse, l’OL réalise une saison plutôt satisfaisante en Ligue 1. Paulo Fonseca travaille dans l’ombre avec un groupe motivé à faire taire les sceptiques. Si tout n’est pas encore parfait, les Gones peuvent néanmoins rêver de belles perspectives en 2026. En plus d’espérer une qualification européenne via le championnat, les Rhodaniens peuvent également nourrir de réelles ambitions en Ligue Europa. Dimanche dernier face au Havre, l’OL a montré pourquoi il faudra compter sur lui cette saison. Bien que poussives, les troupes de Fonseca ont su prendre les trois points, un résultat très apprécié par Sidney Govou, qui était présent dans les tribunes du Groupama Stadium.

Un OL plus qu'au niveau 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « On oubliera plus tard le contenu, car dans ce type de matches, seuls comptent les trois points pour ne pas décrocher. Au regard du classement en Ligue Europa (1er) et en Ligue 1 (5e), avec cet effectif là et les difficultés qui ont été traversées, je ne dirais pas que c’est parfait, mais c’est mieux qu’espéré. On ressent la patte de l’entraîneur dans la construction du jeu.
(...) On sent des joueurs connectés entre eux, qui vont tous dans le même sens, comme s’ils sortaient d’un même moule. Par rapport à tout cela, je n’ai pas trop de motifs d’inquiétude pour la suite. Avec les retours de Fofana et Nuamah, et l’arrivée d’un numéro 9, cette équipe devrait continuer à bien tourner, à condition que l’état d’esprit du collectif et la posture humble du club depuis le début de la saison, restent les mêmes ».

Lire aussi

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieuxOL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux
L'OL aura encore une rencontre à disputer avant de terminer l'année 2025. Ce sera en Coupe de France face à la modeste équipe de Saint-Cyr/Collonges-au-Mont-d'Or. Une fois la trêve terminée, les Gones seront aux prises avec un concurrent direct en Ligue 1, à savoir Monaco. L'Olympique Lyonnais devrait d'ici-là pouvoir compter sur le renfort d'Endrick en prêt depuis le Real Madrid. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_279373_0037
OL

OL : Endrick vise un objectif fou avec Lyon

ICONSPORT_279541_0062
OM

OM : Locatelli contre Hojbjerg, Marseille hésite

ICONSPORT_279494_0208
PSG

Le PSG paie 40 millions pour un défenseur monstrueux

ICONSPORT_252318_0183
FC Nantes

Nantes prend râteau sur râteau au mercato

Fil Info

16 déc. , 12:40
OL : Endrick vise un objectif fou avec Lyon
16 déc. , 12:20
OM : Locatelli contre Hojbjerg, Marseille hésite
16 déc. , 12:00
Le PSG paie 40 millions pour un défenseur monstrueux
16 déc. , 11:30
Nantes prend râteau sur râteau au mercato
16 déc. , 10:30
PSG : Le Parc des Princes s'endort, les Ultras se fâchent
16 déc. , 10:00
TV : A bout de souffle, Ligue 1+ propose l'exclusivité
16 déc. , 9:40
OL : Aulas répond à Textor, c'est humiliant
16 déc. , 9:20
L'AC Milan attaque Lens et Lille pour la même chose

Derniers commentaires

OL : Aulas répond à Textor, c'est humiliant

Toi tu te tape bien ton chien ^^

OM : Locatelli contre Hojbjerg, Marseille hésite

Clairement meme si parfois il peut être agaçant par ses non prise de risque au milieu ca reste le métronome il replace tout le monde ... il y a des joueurs qui nous sont indispensables comme greenwood aguerd ou meme weah .. holjberg l'est également

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Va chié imbécile rageux car l'arbitre pouvait accepter ou refuser le but et il a fait son choix en tte honnêteté

Mbappé vs PSG, une surprise dans le procès à 700 millions d'euros ?

Ferme ta gueule imbécile rageux j'aimerais bien te voir à sa place si c'était 3 le concerné

OL : Cherki est génial, City envoie 100 ME de plus

il y a 2ans certains le traitait de clown sans cerveaux et l'insultait de fuir a fullham de toute urgence ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading