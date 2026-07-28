ASSE : Un ancien du PSG invité surprise du mercato

L'ASSE ne néglige aucun détail au mercato, et cela se concrétise encore en ce début de semaine. Après la signature du gardien sénégalais Mamour Ndiaye, c'est un ancien portier du PSG qui va s'engager chez les Verts.

Après Gautier Larsonneur, qui attaquera la semaine prochaine la saison de Ligue 2 avec le statut de gardien numéro 1 de l'AS Saint-Étienne, et Mamour Ndiaye, arrivé il y a quelques jours comme doublure susceptible de concurrencer Larsonneur, les Verts devraient rapidement enregistrer la signature de Lucas Lavallée. Agé de 23 ans, Lucas Lavallée a été formé au LOSC, un club qu'il a quitté en 2021 pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Même s'il n'a pas joué une seule minute en Ligue 1 avec le club de la capitale, il a tout de même travaillé avec les stars parisiennes et a également disputé des matchs de Youth League, la Ligue des champions des jeunes, avec le PSG.

De la Youth League avec le PSG à l'ASSE

L'an dernier, Lucas Lavallée a définitivement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de Châteauroux, où il était titulaire. Selon Peuple Vert, le natif d'Armentières arrive dans le Forez pour être le gardien de but numéro 3, même s'il pourrait figurer sur la feuille de match en Ligue 2, où l'on pourra désormais fait figurer 20 joueurs. Avec la venue désormais imminente de Lucas Lavallée, l'AS Saint-Étienne boucle définitivement son mercato à ce poste très sensible, et qui la saison passée avait donné lieu à bien des débats du côté de Geoffroy-Guichard, surtout en fin de saison. En effet, Gautier Larsonneur, titulaire et capitaine de l'ASSE, avait montré quelques lacunes lorsque le sprint finale s'est lancé, mais Philippe Montanier ne l'avait pas remis en cause. Avec ces deux recrutements au même poste, Kilmer Sports envoie un signal au portier titulaire qui sait que la concurrence pourrait rapidement frapper à la porte.