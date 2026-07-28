ASSE : Un ancien du PSG invité surprise du mercato

maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial
DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.
Il faudrait le signer et le prêter en L2, cette saison. Il a besoin de temps de jeu, et semble encore un peu juste pour entrer dans la rotation cette saison, compte tenu de la concurrence à son poste, malgré son talent.
Il a l'air costaud ! Il a joué tous les matchs de son équipe,, sans jamais être remplacé, la saison dernière !
Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.
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