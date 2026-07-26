ASSE : 20 ME pour Davitashvili, l’Atalanta joue la montre

Malgré le bon de sortie accordé à Zuriko Davitashvili, l’AS Saint-Etienne ne compte pas brader son attaquant géorgien. Le prix fixé semble trop élevé pour l’Atalanta Bergame qui se contente de prendre régulièrement la température du dossier.

Une vague de départs se prépare à l’AS Saint-Etienne et le phénomène ne concernera pas seulement les jeunes joueurs de l’effectif. Chez les cadres aussi, plusieurs éléments risquent d’emprunter la sortie dans les jours ou semaines à venir. On parle notamment d’une séparation avec le défenseur central Mickaël Nadé, cible de l’Aris Limassol (Chypre). Quant à Lucas Stassin, la situation a changé par rapport à l’été dernier. Cette fois, le Belge n’est pas retenu. Mais aucune piste sérieuse ne lui permet d’envisager un transfert à l’heure actuelle.

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Rien à voir avec la popularité de son coéquipier Zuriko Davitashvili. De son côté, le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière ne manque pas de sollicitations. L’Olympiakos pousse pour obtenir sa signature, tandis que l’Atalanta Bergame reste à l’affût. Le journaliste Nicolo Schira dévoile une prise de renseignements de la part de la Dea. Preuve que le club italien n’a pas oublié l’international géorgien depuis sa tentative en début de mercato estival. A ce moment, le média Geo Team indiquait que le septième du dernier championnat transalpin pensait offrir entre 10 et 12 millions d’euros pour le transfert de Zuriko Davistashvili.

Mais il était inutile d’aller plus loin étant donné que l’AS Saint-Etienne estimait son attaquant à 20 millions d’euros. De quoi refroidir la Dea, du moins de manière temporaire. L’Atalanta Bergame est apparemment revenue aux nouvelles histoire de vérifier si les Verts n’ont pas revu leurs exigences à la baisse. Il est vrai que le pensionnaire de Ligue 2 pourrait être tenté de se montrer moins gourmand si son joueur sous contrat jusqu’en 2028 était toujours Stéphanois en fin de mercato.