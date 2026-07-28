Nantes : Der Zakarian choqué par le niveau des recrues

Nantes : Der Zakarian choqué par le niveau des recrues

FC Nantes28 juil. , 9:40
parCorentin Facy
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Très actif depuis le début du mercato avec déjà cinq recrues officialisées, le FC Nantes se veut ambitieux cette saison. Michel Der Zakarian est néanmoins déçu par le niveau des joueurs recrutés.
Le mercato du FC Nantes bat son plein. Les Canaris sont notamment sur le point de finaliser la vente tant attendue de Matthis Abline à l’AS Monaco pour 25 millions d’euros plus des bonus. Un transfert qui va donner un peu d’air aux finances nantaises et qui va peut-être permettre d’accélérer sur certains dossiers dans le sens des arrivées. A ce stade du mercato, cinq joueurs ont rejoint Nantes : Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Mathieu Cafaro, Lucas Perrin et Killian Corredor. Waldemar Kita n’a pas été trop lent pour renforcer l’effectif, ce qui devrait réjouir Michel Der Zakarian.
La vérité est un peu différente selon l’insider Emmanuel Merceron. Sur son compte X, le spécialiste du FC Nantes nous apprend que deux des recrues phares de l’été, le milieu de terrain Younoussa et l’attaquant Corredor, déçoivent pour le moment à l’entraînement. « Plusieurs échos FC Nantes de la Jonelière en vrac : Willity Younoussa, un niveau qui inquiète un peu le staff, Leroux, Tabibou, Guirassy, Yusuf même chose. Mirbach est pas mal à l'entrainement, ça va pousser fort derrière Dupé. Corredor pas encore au niveau attendu. Franck Kita très peu/présent/impliqué ce qui agace el padre. Der Zakarian agacé par un mercato qui s'annonçait conséquent, mais déjà au ralenti avec des postes clés non adressés » a publié l’insider sur son compte X.

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Des informations très peu rassurantes pour les supporters du FC Nantes à un peu moins de deux semaines de la reprise du championnat, alors que le pensionnaire de la Beaujoire vise une remontée en Ligue 1 dès la saison prochaine. Michel der Zakarian espère pouvoir compter sur d’autres recrues d’ici la fin du mois, sans quoi cet objectif pourrait être plus difficile que prévu à atteindre au vu du niveau des premiers renforts de l’été.
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maintenant on donne de l importance a des supporter sur le net pour faire des pseudos articles bidons.... genial

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DeuxsurmonFiak n’y connaît rien au foot et il le prouve à chaque commentaires.

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Ça sent effectivement la master class. Encore. Malheureusement, il ne restera pas longtemps, à moins de qualifications en série pour la LDC. Pendant quelques saisons, on n'aura aucun autre choix que de se qualifier pour au moins l'Europa. Ce qui nous oblige à avoir une équipe vraiment compétitive et de jouer le top 5 chaque saison. Tout en réduisant la voiture, en faisant de grosses ventes et en baissant la masse salariale. Si on y arrive, ce n'est pas que Kang qui méritera une statut, c'est MLJ, Gerlinger et le staff technique, y compris Fonseca, n'en déplaise à ceux qui passent leur temps à le détruire.

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