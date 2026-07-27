ASSE : Lucas Stassin bloqué à Saint-Etienne
Lucas Stassin

ASSE : Lucas Stassin bloqué à Saint-Etienne

ASSE27 juil. , 11:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison remarquée sur un plan individuel avec l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin est toujours l'un des joueurs les plus convoités du club. Mais devant la multiplication des approches, la direction stéphanoise joue la carte de la patience.
Depuis plus d'un an, Lucas Stassin agite le mercato à Saint-Etienne. Auteur d'une fin de saison 2024-2025 remarquée malgré la relégation en Ligue 2, l'attaquant belge souhaitait partir pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026 mais a été retenu du fait des exigences élevées de ses dirigeants pour accepter de le vendre.
Un an plus tard, la tendance n'a pas tellement changé. Avec une saison dernière intéressante sur un plan individuel (11 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions en Ligue 2), l'international belge fait toujours l'objet de nombreuses convoitises. Aux dernières nouvelles, Galatasaray et, plus récemment, Besiktas, ont manifesté leur intérêt, mais l'ASSE n'est pas tellement pressée.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

2026/2027
Matchs0
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Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
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Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Lucas Stassin retenu à tout prix ?

Après avoir relayé les informations du compte X Black Eagles qui a révélé l'intérêt de Besiktas pour Lucas Stassin, Peuple-Vert a clairement indiqué que la direction de Saint-Etienne était encore très loin d'être dans l'urgence d'une vente de son attaquant de pointe phare. Alors qu'il possède une valeur marchande estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt, l'ancien de Westerlo n'est pas poussé vers la sortie par ses dirigeants, lesquels espèrent visiblement le conserver cet été afin de mettre toutes les chances de leur côté de remonter en Ligue 1.
De toute évidence, Lucas Stassin ne sera pas vendu si KSV ne parvient pas à le remplacer numériquement et qualitativement. En attendant, l'intérêt de Besiktas n'en est qu'au simple stade des renseignements, on est donc encore loin d'une vente de l'attaquant belge. Même si cela confirme qu'il garde la cote sur le marché des transferts et que jusqu'au gong, Stassin agitera le mercato stéphanois.
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OK... Encore un dossier qui va traîner 8000 ans... Mais est ce vraiment la priorité ? Ça va tellement être un mercato POURRI comme l'an passé (Zabarny et Chevalier...) putain... Bordel mais on est pas capable de boucler des dossiers en 48h comme les autres et avoir un groupe un minimum complet pr la reprise ou c'est trop demandé. Alors OK on fait confiance et le passé leur a donné raison. Mais c'est relou... La seule recrue c'est un autre gardien italien de 18... Encore un gardien et le mercato est commencé depuis 2 mois !!!! Ils bossent pas en amont ou quoi ? Ou ils se réveillent le jour de l'ouverture du mercato ? Bref...

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Ah pour toi gagner la C1 c'est obligatoirement un futur sélectionneur en puissance, ne confond pas club et sélection

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dd a fait finale avec monaco dd ne s'est pas contenter que des top club mondiale

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Pourquoi tout refuser, pour l' EDF, bon s'il savait que la place lui revenait .......donc magouille

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