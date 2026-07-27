ASSE : Lucas Stassin bloqué à Saint-Etienne

Auteur d'une saison remarquée sur un plan individuel avec l'AS Saint-Etienne, Lucas Stassin est toujours l'un des joueurs les plus convoités du club. Mais devant la multiplication des approches, la direction stéphanoise joue la carte de la patience.

Depuis plus d'un an, Lucas Stassin agite le mercato Saint-Etienne . Auteur d'une fin de saison 2024-2025 remarquée malgré la relégation en Ligue 2, l'attaquant belge souhaitait partir pour se donner une chance de disputer la Coupe du monde 2026 mais a été retenu du fait des exigences élevées de ses dirigeants pour accepter de le vendre.

Un an plus tard, la tendance n'a pas tellement changé. Avec une saison dernière intéressante sur un plan individuel (11 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions en Ligue 2), l'international belge fait toujours l'objet de nombreuses convoitises. Aux dernières nouvelles, Galatasaray et, plus récemment, Besiktas, ont manifesté leur intérêt, mais l'ASSE n'est pas tellement pressée.

L. Stassin Belgique • Âge 21 • Attaquant Ligue 2 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lucas Stassin retenu à tout prix ?

Après avoir relayé les informations du compte X Black Eagles qui a révélé l'intérêt de Besiktas pour Lucas Stassin, Peuple-Vert a clairement indiqué que la direction de Saint-Etienne était encore très loin d'être dans l'urgence d'une vente de son attaquant de pointe phare. Alors qu'il possède une valeur marchande estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt, l'ancien de Westerlo n'est pas poussé vers la sortie par ses dirigeants, lesquels espèrent visiblement le conserver cet été afin de mettre toutes les chances de leur côté de remonter en Ligue 1.

De toute évidence, Lucas Stassin ne sera pas vendu si KSV ne parvient pas à le remplacer numériquement et qualitativement. En attendant, l'intérêt de Besiktas n'en est qu'au simple stade des renseignements, on est donc encore loin d'une vente de l'attaquant belge. Même si cela confirme qu'il garde la cote sur le marché des transferts et que jusqu'au gong, Stassin agitera le mercato stéphanois.