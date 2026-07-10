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Le gardien Mamour Ndiaye signe à l'ASSE (officiel)

ASSE10 juil. , 17:44
parCorentin Facy
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L’ASSE a officialisé ce vendredi la signature du gardien sénégalais Mamour Ndiaye, lequel s’est engagé pour cinq ans en faveur des Verts.
« Gardien de but sénégalais, Mamour Ndiaye rejoint l’AS Saint-Étienne ! Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, le portier, transféré depuis Sarpsborg (Norvège), est la troisième recrue estivale des Verts » écrit le club forézien sur son site officiel avant de poursuivre. « À 20 ans et du haut de son mètre 96, le gardien de but sénégalais intègre le groupe professionnel des Verts. Nouveau numéro 1 de l’ASSE, il est désormais lié au club du Forez jusqu’en 2030 ».
Le directeur sportif Loïc Perrin est revenu sur les raisons de la signature de celui qui sera amené à concurrencer Gautier Larsonneur. « Mamour correspond au profil que l'on recherchait pour compléter notre effectif : c'est un gardien jeune, avec une marge de progression, qui a déjà acquis du temps de jeu dans un championnat de première division. Il arrive dans ce rôle de numéro deux, pour pousser Gautier Larsonneur vers le haut et profiter, dans le même temps, de son expérience pour grandir de son côté » a glissé l’ancien capitaine des Verts sur le site officiel de l’ASSE.
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