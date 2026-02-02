ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE risque de chambouler les plans du club stéphanois dans les ultimes heures du mercato.

S’agira-t-il de la dernière recrue de l’hiver à Saint-Etienne ? Rien n’est moins sûr selon le média spécialisé Peuple Vert, qui estime que la venue de Philippe Montanier sur le banc et le timing de son arrivée sont susceptibles de bouleverser les dernières heures du marché des transferts à Saint-Etienne. « Sans bouleverser la stratégie déjà engagée, le technicien français pourrait affiner certaines priorités, valider ou freiner des dossiers en cours » écrit le média spécialisé sur l’ASSE avant de conclure.

Une surprise possible en fin de mercato

« Son regard sur l’équilibre du vestiaire, les besoins immédiats de l’équipe et la gestion des jeunes éléments peut influencer des décisions rapides, notamment sous forme de prêt ou d’opportunité de dernière minute » estiment nos confrères. Autrement dit, du mouvement n’est pas à exclure d’ici ce lundi 20 heures à Saint-Etienne en fonction des demandes ou non de Philippe Montanier pour compléter l’effectif des Verts. L’ancien entraîneur de Toulouse appréciera notamment de voir que son club est sur le point de finaliser l’arrivée d’un défenseur expérimenté de Ligue 1 en la personne de Julien Le Cardinal, en passe de quitter Brest pour rejoindre le Forez.