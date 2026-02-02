ICONSPORT_173957_0063

ASSE : Montanier bouleverse le mercato des Verts

ASSE02 févr. , 13:00
parCorentin Facy
L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE risque de chambouler les plans du club stéphanois dans les ultimes heures du mercato.
En crise après sa deuxième défaite de suite en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a pris la décision forte de se séparer d’Eirik Horneland. Le technicien norvégien, en poste dans le Forez depuis un an, a pris la porte et a été remplacé par Philippe Montanier. Le nouvel entraîneur des Verts a été présenté à la presse ce lundi matin… à quelques heures de la fin du mercato. Alors que l’ASSE a déjà engagé Abdoulaye Kanté pour renforcer son milieu de terrain, une autre recrue est en passe d’être bouclée avec la signature attendue d’Aboubaka Soumahoro en défense centrale.
S’agira-t-il de la dernière recrue de l’hiver à Saint-Etienne ? Rien n’est moins sûr selon le média spécialisé Peuple Vert, qui estime que la venue de Philippe Montanier sur le banc et le timing de son arrivée sont susceptibles de bouleverser les dernières heures du marché des transferts à Saint-Etienne. « Sans bouleverser la stratégie déjà engagée, le technicien français pourrait affiner certaines priorités, valider ou freiner des dossiers en cours » écrit le média spécialisé sur l’ASSE avant de conclure.

Une surprise possible en fin de mercato

« Son regard sur l’équilibre du vestiaire, les besoins immédiats de l’équipe et la gestion des jeunes éléments peut influencer des décisions rapides, notamment sous forme de prêt ou d’opportunité de dernière minute » estiment nos confrères. Autrement dit, du mouvement n’est pas à exclure d’ici ce lundi 20 heures à Saint-Etienne en fonction des demandes ou non de Philippe Montanier pour compléter l’effectif des Verts. L’ancien entraîneur de Toulouse appréciera notamment de voir que son club est sur le point de finaliser l’arrivée d’un défenseur expérimenté de Ligue 1 en la personne de Julien Le Cardinal, en passe de quitter Brest pour rejoindre le Forez.

