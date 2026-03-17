Europa League

EL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Europa League18 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
8es de finale retour de l'Europa League :
Mercredi 18 mars
16h30 : SC Braga - Ferencváros TC (0-2 à l'aller) sur Canal+ Foot
Jeudi 19 mars
18h45 : Fribourg - KRC Genk (0-1 à l'aller) sur Canal+ Live 3
FC Midtjylland - Nottingham Forest (1-0 à l'aller) sur Canal+ Live 2
Olympique Lyonnais - Celta Vigo (1-1 à l'aller) sur Canal+ Foot
21h00 : Betis Séville - Panathinaïkós FC (0-1 à l'aller) sur Canal+ Live 5
AS Rome - Bologne (1-1 à l'aller) sur Canal+ Live 4
Aston Villa - Lille OSC (1-0 à l'aller) sur Canal+
FC Porto - Stuttgart (2-1 à l'aller) sur Canal+ Live 3
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C'est n'importe quoi ce continent.

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Normal si ça avait été le soir ou le lendemain comme dit plusieurs fois dans les commentaires mais un mois et demi après c'est n'importe quoi, déjà que l'Afrique est moqué en permanence dans tous les domaines à cause de la corruption à peine voilé mais là c'est vraiment se tirer une balle. Que c'est il réellement passé pour ce changement de décision ? Des pressions politique ? Des valises de cash ? En plus les sanctions contre le joueur qui harcelait le gardien et sa serviette et les ramasseurs de balle ont été réduites. Les joueurs du Sénégal vont devoir remboursez la prime de victoire ? Les Marocains vont retournez à Rabat pour défiler avec la coupe ? Non mais c'est n'importe quoi, quitte à annuler la victoire ne donner pas le Maroc gagnant, faîtes comme en France avec l'OM et son titre retiré, ne mettez aucun gagnant. Et Regragui qui a démissionné car il n'a pas gagné va être de nouveau le sélectionneur finalement ? Honteux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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