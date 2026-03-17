EL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN !

Normal si ça avait été le soir ou le lendemain comme dit plusieurs fois dans les commentaires mais un mois et demi après c'est n'importe quoi, déjà que l'Afrique est moqué en permanence dans tous les domaines à cause de la corruption à peine voilé mais là c'est vraiment se tirer une balle. Que c'est il réellement passé pour ce changement de décision ? Des pressions politique ? Des valises de cash ? En plus les sanctions contre le joueur qui harcelait le gardien et sa serviette et les ramasseurs de balle ont été réduites. Les joueurs du Sénégal vont devoir remboursez la prime de victoire ? Les Marocains vont retournez à Rabat pour défiler avec la coupe ? Non mais c'est n'importe quoi, quitte à annuler la victoire ne donner pas le Maroc gagnant, faîtes comme en France avec l'OM et son titre retiré, ne mettez aucun gagnant. Et Regragui qui a démissionné car il n'a pas gagné va être de nouveau le sélectionneur finalement ? Honteux