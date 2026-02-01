ASSE : Les premiers mots de Philippe Montanier

Changement d'entraineur à Saint-Etienne, avec la nomination de Philippe Montanier. Le nouvel entraineur des Verts arrive bien conscient des grosses ambitions de l'ASSE.

Joueur de l'AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d'expériences internationales, l'ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l'équipe première masculine », a fait savoir le club du Forez par rapport à la nomination de l'ancien entraineur de la Real Sociedad ou de Rennes. Ce dernier n'avait plus occupé de poste depuis 2023 et son départ de Toulouse. Au coeur d'une série compliquée sur le plan sportif, l'AS Saint-Etienne a limogé Eirik Horneland dans la foulée du match contre Boulogne ce samedi. Et dimanche, alors que l'accord avait été conclu depuis plusieurs jours, les Verts ont nommé Philippe Montanier à ce poste.

Philippe Montanier arrive en tout cas avec de grandes ambitions. « Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent », a livré le nouveau coach de Saint-Etienne.