ASSE : Les premiers mots de Philippe Montanier

ASSE01 févr. , 18:10
parGuillaume Conte
Changement d'entraineur à Saint-Etienne, avec la nomination de Philippe Montanier. Le nouvel entraineur des Verts arrive bien conscient des grosses ambitions de l'ASSE.
Au coeur d’une série compliquée sur le plan sportif, l’AS Saint-Etienne a limogé Eirik Horneland dans la foulée du match contre Boulogne ce samedi. Et dimanche, alors que l’accord avait été conclu depuis plusieurs jours, les Verts ont nommé Philippe Montanier à ce poste. « Joueur de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d'expériences internationales, l’ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l'équipe première masculine », a fait savoir le club du Forez par rapport à la nomination de l’ancien entraineur de la Real Sociedad ou de Rennes. Ce dernier n’avait plus occupé de poste depuis 2023 et son départ de Toulouse.
Philippe Montanier arrive en tout cas avec de grandes ambitions. « Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté. Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. Mon objectif est de transformer cela en résultats. J’arrive avec une détermination totale à me mettre au service du collectif et à commencer dès aujourd’hui le travail pour offrir au club et à ses supporters ce qu’ils méritent », a livré le nouveau coach de Saint-Etienne.
Derniers commentaires

PL : City bute sur Tottenham et laisse Arsenal s'envoler

Si même City n'arrive plus à suivre la cadence....Arsenal va peut-être enfin rompre le mauvais sort 😂

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

L'article perd toute crédibilité au moment où on indique qu'il pourrait revenir à Madrid alors que Madrid nous prête un de ces joueurs qui ne joue pas chez eux...

Pas de miracle pour lui, le PSG s'écroule

Toutes les planètes se sont alignées mais à contre sens et malgré tout nous sommes là, encore leader en L1 et en phase finale de ldc. C'est exceptionnel quand on pense aux prévisions qu'on pouvait faire...si on fait une 1/2 de ldc et qu on remporte la L1 j'estime qu'on aura fait une bien belle saison et ce serait extrêmement prometteur pour la saison suivante, où normalement nous devrions avoir moins de blessés, moins de jouzurs exténués,plus d'automatismes et d'expérience (notamment pour nos jeunes et nouvelles recrues) et j'ose espérer avec un vrai mercato de renfort

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

Il espérait jouer la LDC mais patatra 🤭🤭

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà

Seuls les points comptent la DB ne servira qu’ en fin de saison…si besoin 🙄

