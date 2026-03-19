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Strasbourg - Rijeka : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Europa Conference League19 mars , 20:00
parAlexis Rose
0
8e de finale retour de la Conférence League :
La compo de Strasbourg : Penders - Doukouré, Hogsberg, Omobamidele, Ouattara - El Mourabet, Barco - Yassine, Enciso, Godo - Panichelli.
La compo de Rijeka : Zlomislic - Orec, Husic, Radeljic, Devetak - Ndockyt, Barco Del Solar, Dantas, Gojak - Fruk, Adu-Adjei.

Europa Conference League

19 mars 2026 à 21:00
Strasbourg
0
1
Live53'
Rijeka
Fruk21'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
31
A. Husic
RijekaRijeka
But
21
T. Fruk
RijekaRijeka
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

On devrait deja avoir rouge et penalty au bout d'une minute de jeu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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