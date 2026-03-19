Strasbourg - Rijeka : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

8e de finale retour de la Conférence League :

La compo de Strasbourg : Penders - Doukouré, Hogsberg, Omobamidele, Ouattara - El Mourabet, Barco - Yassine, Enciso, Godo - Panichelli.

La compo de Rijeka : Zlomislic - Orec, Husic, Radeljic, Devetak - Ndockyt, Barco Del Solar, Dantas, Gojak - Fruk, Adu-Adjei.