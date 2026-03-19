Strasbourg - Rijeka : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick
logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...
rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part
Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.
On devrait deja avoir rouge et penalty au bout d'une minute de jeu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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