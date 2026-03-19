EdF : Les cinq joueurs dégoûtés par la liste de Deschamps

La liste de Didier Deschamps continue de faire parler, et elle fait aussi des malheureux. Cinq joueurs pour qui la Coupe du monde en Amérique du Nord s'éloigne brutalement ce jeudi.

Didier Deschamps a dévoilé les 26 joueurs appelés pour les matchs de l’équipe de France aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie. Si cela ne veut pas forcément dire que ce seront ces éléments qui disputeront le Mondial, il s’agit tout de même d’un gros indice en vue du rendez-vous de fin de saison. Comme souvent, les listes font beaucoup parler, même si avec Didier Deschamps, il n’y a guère de place pour les surprises en général. Plusieurs joueurs pouvaient espérer en faire partie, mais ils ont bien compris que, pour le moment, la porte était fermée.

Thauvin et Tolisso, ça va être compliqué

En premier lieu, on retrouve trois joueurs qui brillent en Ligue 1, sous les yeux de Didier Deschamps. Il y a bien évidemment Corentin Tolisso, véritable patron de l’OL et qui répond toujours présent, mais ne voit pas la porte des Bleus se rouvrir, lui qui a été champion du monde en 2018. Malgré sa justesse technique et son profil de milieu relayeur et offensif, le Lyonnais ne convainc pas son sélectionneur. Il se reposera en cette fin mars avec l’OL pendant 10 jours, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle aux yeux des supporters lyonnais, bien conscient que Tolisso avait tiré sur la corde ces derniers mois.

Florian Thauvin porte Mathieu Udol, très solide au poste d’arrière gauche avec les « Sang et Or ». Il aurait pu bénéficier du départ de Théo Hernandez en Arabie saoudite, mais le Franco-Espagnol enchaine les matchs avec Al-Hilal, et ça suffit pour Didier Deschamps. Revenu très fort lui aussi,porte Lens vers les sommets de la Ligue 1, et s’offre un duel inattendu avec le PSG. Quand l’effectif offensif est bien fourni, il est tout de même en retrait aux yeux du sélectionneur tricolore. Il en va de même pour son coéquipiertrès solide au poste d’arrière gauche avec les « Sang et Or ». Il aurait pu bénéficier du départ de Théo Hernandez en Arabie saoudite, mais le Franco-Espagnol enchaine les matchs avec Al-Hilal, et ça suffit pour Didier Deschamps.

Enfin, à l’étranger, Jean-Philippe Mateta risque de rester un joker de luxe tout juste bon à aider la France à valider sa place en Coupe du monde, mais pas assez pour y aller. Il pioche un peu avec Crystal Palace, moins flamboyant ces derniers mois. La dernière victime de « DD » se nomme Khéphren Thuram, très en vue avec la Juventus mais qui traine une légère blessure à la cheville. Suffisant pour le voir disparaitre de la liste où Descamps préfère les expérimentés Tchouaméni, Kanté ou Camavinga.