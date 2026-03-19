ICONSPORT_266826_0365

EdF : Les cinq joueurs dégoûtés par la liste de Deschamps

Equipe de France19 mars , 21:00
parGuillaume Conte
1
La liste de Didier Deschamps continue de faire parler, et elle fait aussi des malheureux. Cinq joueurs pour qui la Coupe du monde en Amérique du Nord s'éloigne brutalement ce jeudi.
Didier Deschamps a dévoilé les 26 joueurs appelés pour les matchs de l’équipe de France aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie. Si cela ne veut pas forcément dire que ce seront ces éléments qui disputeront le Mondial, il s’agit tout de même d’un gros indice en vue du rendez-vous de fin de saison. Comme souvent, les listes font beaucoup parler, même si avec Didier Deschamps, il n’y a guère de place pour les surprises en général. Plusieurs joueurs pouvaient espérer en faire partie, mais ils ont bien compris que, pour le moment, la porte était fermée.

Thauvin et Tolisso, ça va être compliqué

En premier lieu, on retrouve trois joueurs qui brillent en Ligue 1, sous les yeux de Didier Deschamps. Il y a bien évidemment Corentin Tolisso, véritable patron de l’OL et qui répond toujours présent, mais ne voit pas la porte des Bleus se rouvrir, lui qui a été champion du monde en 2018. Malgré sa justesse technique et son profil de milieu relayeur et offensif, le Lyonnais ne convainc pas son sélectionneur. Il se reposera en cette fin mars avec l’OL pendant 10 jours, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle aux yeux des supporters lyonnais, bien conscient que Tolisso avait tiré sur la corde ces derniers mois.
Revenu très fort lui aussi, Florian Thauvin porte Lens vers les sommets de la Ligue 1, et s’offre un duel inattendu avec le PSG. Quand l’effectif offensif est bien fourni, il est tout de même en retrait aux yeux du sélectionneur tricolore. Il en va de même pour son coéquipier Mathieu Udol, très solide au poste d’arrière gauche avec les « Sang et Or ». Il aurait pu bénéficier du départ de Théo Hernandez en Arabie saoudite, mais le Franco-Espagnol enchaine les matchs avec Al-Hilal, et ça suffit pour Didier Deschamps.
Enfin, à l’étranger, Jean-Philippe Mateta risque de rester un joker de luxe tout juste bon à aider la France à valider sa place en Coupe du monde, mais pas assez pour y aller. Il pioche un peu avec Crystal Palace, moins flamboyant ces derniers mois. La dernière victime de « DD » se nomme Khéphren Thuram, très en vue avec la Juventus mais qui traine une légère blessure à la cheville. Suffisant pour le voir disparaitre de la liste où Descamps préfère les expérimentés Tchouaméni, Kanté ou Camavinga.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_362332_0028
OL

OL : Tolisso termine son jeudi noir en larmes

ICONSPORT_362258_0169
Foot Europeen

Barça : Ronald Araujo, il n'a jamais vu un joueur aussi mauvais

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour

Fil Info

19 mars , 22:00
OL : Tolisso termine son jeudi noir en larmes
19 mars , 21:30
Barça : Ronald Araujo, il n'a jamais vu un joueur aussi mauvais
19 mars , 21:29
EL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour
19 mars , 21:23
CL : Programme TV et résultats des 8es de finale retour
19 mars , 20:41
Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés
19 mars , 20:39
EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte
19 mars , 20:00
Strasbourg - Rijeka : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
19 mars , 19:57
Aston Villa - Lille : les compos (21h00 sur Canal+)

Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading