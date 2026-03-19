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EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Europa League19 mars , 20:39
parAlexis Rose
24
8e de finale retour de l'Europa League :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Celta Vigo : 0-2 (1-1 à l'aller).
Buts : Rueda (61e), Jutgla (90e+2) pour le Celta Vigo.
Expulsions : Niakhaté (19e), Tagliafico (90e+6) pour l’OL.
En infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l’Olympique Lyonnais s’est logiquement incliné face au Celta Vigo (0-2). Les Gones sont donc éliminés de l’Europa League dès les huitièmes de finale…
Une semaine après avoir arraché le nul (1-1) à Vigo, l’OL voulait faire respecter son rang de vainqueur de la phase régulière de cette Europa League. Sauf que ce match retour à domicile commençait très mal pour les Gones… Passé tout proche de la correctionnelle en tout début de match, avec une semelle non sanctionnée de Tagliafico sur Rueda dans la surface lyonnaise (2e), Lyon se retrouvait réduit à 10 après le quart d’heure de jeu. Sur une action anodine aux alentours de la surface, Niakhaté essuyait ses crampons sur la cheville de Rueda (19e), ce qui valait un carton rouge direct au défenseur sénégalais. En infériorité numérique, le club rhodanien subissait alors les vagues du Celta Vigo, mais tenait bon jusqu’à la mi-temps grâce aux multiples arrêts décisifs de Greif (26e, 29e, 36e).
Au retour des vestiaires, le club espagnol continuait de dominer et réussissait à faire craquer l’OL à l’heure de jeu. Au terme d’une belle action collective du Celta, Alvarez se jouait de Nartey et Kango sur le côté gauche avant de centrer en force sur Rueda, qui n’avait plus qu’à finir aux six mètres (0-1 à la 61e). Malgré l’envie de revenir au score et de nombreux changements, avec notamment les retours de Fofana, Moreira ou Sulc, Lyon n’arrivait pas trop à créer de danger dans le camp de Vigo. En fin de match, Tolisso tentait de sonner la révolte mais sa tête était trop timide (86e). Et dans le temps additionnel, Jutgla anéantissait le Groupama Stadium en trompant Greif en contre (0-2 à la 90e+2) pour offrir la qualification à son équipe. La deuxième explusion de Tagliafico en fin de match (90e+6) alourdissait la peine des Gones.
À cause de cette défaite plutôt logique (1-3 au cumulé), l’OL est donc éliminé de l’Europa League dès les huitièmes de finale face au Celta Vigo. Un vrai échec pour le groupe de Paulo Fonseca, qui ambitionnait d’aller beaucoup plus loin dans cette C3, surtout après la sortie de route en Coupe de France… Lyon n’a donc plus que le championnat à jouer avec un podium à aller chercher face à l’OM.
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Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
56261826492326
3
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49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
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6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
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16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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