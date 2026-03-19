EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

8e de finale retour de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Celta Vigo : 0-2 (1-1 à l'aller).

Buts : Rueda (61e), Jutgla (90e+2) pour le Celta Vigo.

Expulsions : Niakhaté (19e), Tagliafico (90e+6) pour l’OL.

En infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre, l’Olympique Lyonnais s’est logiquement incliné face au Celta Vigo (0-2). Les Gones sont donc éliminés de l’Europa League dès les huitièmes de finale…

Une semaine après avoir arraché le nul (1-1) à Vigo, l’OL voulait faire respecter son rang de vainqueur de la phase régulière de cette Europa League. Sauf que ce match retour à domicile commençait très mal pour les Gones… Passé tout proche de la correctionnelle en tout début de match, avec une semelle non sanctionnée de Tagliafico sur Rueda dans la surface lyonnaise (2e), Lyon se retrouvait réduit à 10 après le quart d’heure de jeu. Sur une action anodine aux alentours de la surface, Niakhaté essuyait ses crampons sur la cheville de Rueda (19e), ce qui valait un carton rouge direct au défenseur sénégalais. En infériorité numérique, le club rhodanien subissait alors les vagues du Celta Vigo, mais tenait bon jusqu’à la mi-temps grâce aux multiples arrêts décisifs de Greif (26e, 29e, 36e).

Au retour des vestiaires, le club espagnol continuait de dominer et réussissait à faire craquer l’OL à l’heure de jeu. Au terme d’une belle action collective du Celta, Alvarez se jouait de Nartey et Kango sur le côté gauche avant de centrer en force sur Rueda, qui n’avait plus qu’à finir aux six mètres (0-1 à la 61e). Malgré l’envie de revenir au score et de nombreux changements, avec notamment les retours de Fofana, Moreira ou Sulc, Lyon n’arrivait pas trop à créer de danger dans le camp de Vigo. En fin de match, Tolisso tentait de sonner la révolte mais sa tête était trop timide (86e). Et dans le temps additionnel, Jutgla anéantissait le Groupama Stadium en trompant Greif en contre (0-2 à la 90e+2) pour offrir la qualification à son équipe. La deuxième explusion de Tagliafico en fin de match (90e+6) alourdissait la peine des Gones.

À cause de cette défaite plutôt logique (1-3 au cumulé), l’OL est donc éliminé de l’Europa League dès les huitièmes de finale face au Celta Vigo. Un vrai échec pour le groupe de Paulo Fonseca, qui ambitionnait d’aller beaucoup plus loin dans cette C3, surtout après la sortie de route en Coupe de France… Lyon n’a donc plus que le championnat à jouer avec un podium à aller chercher face à l’OM.