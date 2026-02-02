ICONSPORT_266977_0762
Julien Le Cardinal

L'ASSE lâche 1,8ME pour un défenseur vedette

ASSE02 févr. , 9:00
parClaude Dautel
0
En ce dernier jour du mercato d'hiver, l'ASSE va frapper fort. Et c'est le cas avec la signature imminente d'un défenseur qui arrive de Ligue 1 et va coûter un pognon de dingue aux Verts.
Désormais entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Philippe Montanier n'aura probablement pas beaucoup contribué au mercato stéphanois. Mais ce qui est certain, c'est que l'entraîneur des Verts ne pourra pas se plaindre des investissements financiers faits par Kilmer Sports. Alors que les autres clubs de Ligue 2 n'ont pas bougé durant ce mercato d'hiver, l'ASSE a encore une fois largement dépensé. Et c'est le cas avec le nouveau défenseur attendu dans les prochaines heures dans le Forez. Selon différentes sources, Julien Le Cardinal, l'expérimenté défenseur central du Stade Brestois va signer à l'AS Saint-Etienne contre un chèque de 1,8 million d'euros. Un montant colossal pour une formation de Ligue 2.

L'ASSE mise tout sur la Ligue 1

Selon Marc Mechenoua, spécialiste très sérieux du mercato, l'AS Saint-Etienne recrute Julien Le Cardinal de manière définitive et jusqu'en 2028 avec une option pour une saison supplémentaire. Ivan Gazidis sait que Larry Tanenbaum est déterminé à voir les Verts revenir en Ligue 1 dès la fin de saison, et pour cela il lâche des moyens financiers qui sont largement supérieurs à ceux des autres clubs de Ligue 2. La signature de Julien Le Cardinal, défenseur expérimenté de 28 ans passé par Lens avant d'arriver à Brest, en est la preuve mais ce ne sera pas la seule.
Car d'ici la fin de ce mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne devrait également enregistrer la signature, cette fois sous forme de prêt, de Boubaka Soumahoro, le défenseur franco-ivoirien de 19 ans qui évolue à Hambourg. De même, Marten-Chris Paalberg, un jeune attaquant estonien de 17 ans est attendu dans les prochaines heures pour signer son contrat, même s'il s'agira dans un premier temps de renforcer les jeunes stéphanois.
0
