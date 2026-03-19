OL : Tolisso termine son jeudi noir en larmes

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique