Barça : Ronald Araujo, il n'a jamais vu un joueur aussi mauvais

A peine entré en jeu face à Newcastle ce mercredi soir, Ronald Araujo n'a pas pu empêcher l'égalisation des Magpies à 2-2. Un but finalement sans conséquence (score final 7-2), mais qui en dit long sur sa forme du moment. En tout cas, il a subi la foudre de Jamie Carragher.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Ronald Araujo. Fut une époque où il était un défenseur indiscutable et promis à un très grand avenir au FC Barcelone , lorsque Xavi était son entraineur. Mais sa situation sportive s'est détériorée au rythme de la chute du niveau de ses performances, au point d'être aujourd'hui la risée de tout un club. Titularisé une seule fois lors des dix derniers matchs de son équipe, l'international uruguayen a pu bénéficier d'un temps de jeu conséquent hier face à Newcastle en profitant de la sortie prématurée d'Eric Garcia.

Mais seulement 6 minutes après son entrée en jeu, les Magpies ont inscrit le but du 2-2. Sa copie globale et ses performances récentes n'ont en tout cas rassuré ni les supporters, ni Jamie Carragher, qui s'est montré particulièrement véhément à son égard.

Ronald Araujo n'a pas convaincu Jamie Carragher

« Ronald Araujo est peut-être bien le pire joueur à avoir jamais porté le maillot du FC Barcelone. Je remets en question ses choix à chaque fois que je le vois jouer. Je n'étais pas un grand défenseur moi-même, mais à côté de lui, j'ai l'air d'un joueur de classe mondiale », a lâché l'ancienne gloire de Liverpool à propos du défenseur central uruguayen. Une sortie qui fait mal, mais qui témoigne d'une lassitude profonde des observateurs du Barça envers Ronald Araujo, lequel n'affiche plus un niveau rassurant et digne des standards exigeants d'un tel club.

En tout cas, malgré cette victoire écrasante 7 à 2 du FC Barcelone, tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Les Blaugranas affichent toujours une certaine fragilité en défense qui risquerait, à terme, de leur poser encore une fois de gros soucis face à des concurrents d'un niveau supérieur.