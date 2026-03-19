Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

L'OL n'a rien proposé face au Celta Vigo et s'est fait punir par des Espagnols qui n'en demandaient pas tant. De nombreux joueurs peuvent être mis au pilori.

d’Endrick et Yaremchuk a été transparent, ne pesant pas sur la défense espagnole, et perdant tous les ballons dos au but. L’Ukrainien a cédé sa place à la pause, tandis que le Brésilien est sorti dans l’anonymat à l’heure de jeu. L’OL a complètement raté son match le plus important de sa saison, et cela s’est traduit par une élimination sans gloire face au Celta Vigo (0-2). Déjà à la peine au match aller malgré une supériorité numérique, Lyon a cette fois-ci du jouer en infériorité après le rouge rapidement récolté par Moussa Niakhaté. Plusieurs joueurs ont beaucoup déçu sur cette rencontre. Devant le duo composéeta été transparent, ne pesant pas sur la défense espagnole, et perdant tous les ballons dos au but. L’Ukrainien a cédé sa place à la pause, tandis que le Brésilien est sorti dans l’anonymat à l’heure de jeu.

Entré à la pause, Tanner Tessmann reste un mystère tant il est décevant sur le plan technique, tactique et que sa lourdeur physique ne correspond pas au jeu lyonnais. Sur le premier but, il s’emmêle même les crayons, ce qui l’empêche de dégager. Au milieu de terrain, Noah Nartey est loin du niveau de ses premiers matchs, et affiche un niveau trop neutre. En plus de cela, le Danois ne défend plus autant et laisse souvent passer ses adversaires dans son dos.

La série est donc très mauvaise pour l’OL, qui connaît désormais une série de sept matchs sans victoire, et ne semble plus du tout avoir de ressources physiques pour inverser la tendance. Désormais, Paulo Fonseca va avoir du choix et un seul match par semaine, avec beaucoup de joueurs qui ne donnent pas satisfaction.