Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique
a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick
logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...
rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part
Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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46' La seconde période débute 🔛 Allez les gars, on ne lâche rien ! 👊🔴🔵 0-0 #OLCelta