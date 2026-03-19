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Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

OL19 mars , 20:41
parGuillaume Conte
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L'OL n'a rien proposé face au Celta Vigo et s'est fait punir par des Espagnols qui n'en demandaient pas tant. De nombreux joueurs peuvent être mis au pilori.
L’OL a complètement raté son match le plus important de sa saison, et cela s’est traduit par une élimination sans gloire face au Celta Vigo (0-2). Déjà à la peine au match aller malgré une supériorité numérique, Lyon a cette fois-ci du jouer en infériorité après le rouge rapidement récolté par Moussa Niakhaté. Plusieurs joueurs ont beaucoup déçu sur cette rencontre. Devant le duo composé d’Endrick et Yaremchuk a été transparent, ne pesant pas sur la défense espagnole, et perdant tous les ballons dos au but. L’Ukrainien a cédé sa place à la pause, tandis que le Brésilien est sorti dans l’anonymat à l’heure de jeu.
Entré à la pause, Tanner Tessmann reste un mystère tant il est décevant sur le plan technique, tactique et que sa lourdeur physique ne correspond pas au jeu lyonnais. Sur le premier but, il s’emmêle même les crayons, ce qui l’empêche de dégager. Au milieu de terrain, Noah Nartey est loin du niveau de ses premiers matchs, et affiche un niveau trop neutre. En plus de cela, le Danois ne défend plus autant et laisse souvent passer ses adversaires dans son dos.
La série est donc très mauvaise pour l’OL, qui connaît désormais une série de sept matchs sans victoire, et ne semble plus du tout avoir de ressources physiques pour inverser la tendance. Désormais, Paulo Fonseca va avoir du choix et un seul match par semaine, avec beaucoup de joueurs qui ne donnent pas satisfaction.
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Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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