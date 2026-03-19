Aston Villa - Lille : les compos (21h00 sur Canal+)

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.
On devrait deja avoir rouge et penalty au bout d'une minute de jeu.
Il rien fait point final
Je te comprend je connais bien cette frustration aussi hélas..
Niakhate fait une super saison, il est fautif ce soir mais je vais pas lui tomber dessus. Endrick est un petit con jamais content et qui ne fait pas d'effort, ça on est d'accord.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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This evening's starting XI ✊ #UEL
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒍𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆́𝒇𝒊𝒆𝒓 𝑨𝒔𝒕𝒐𝒏 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒂 ⚔️ Tout donner ce soir pour aller chercher la qualif' 👊 #AVFCLOSC #UEL