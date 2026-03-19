Aston Villa - Lille : les compos (21h00 sur Canal+)

8e de finale retour de l'Europa League :

La compo d’Aston Villa : Martinez - Bogarde, Lindelof, Pau Torres, Maatsen - Douglas Luiz, Onana - McGinn, Rogers, Sancho - Abraham.

La compo du Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Mbemba, Alexsandro, Perraud - Mukau, Bentaleb, Bouaddi - Felix Correia, Giroud.