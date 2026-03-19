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Aston Villa - Lille : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League19 mars , 19:57
parAlexis Rose
0
8e de finale retour de l'Europa League :
La compo d’Aston Villa : Martinez - Bogarde, Lindelof, Pau Torres, Maatsen - Douglas Luiz, Onana - McGinn, Rogers, Sancho - Abraham.
La compo du Lille OSC : Özer - Meunier, Ngoy, Mbemba, Alexsandro, Perraud - Mukau, Bentaleb, Bouaddi - Felix Correia, Giroud.

Europa League

19 mars 2026 à 21:00
Aston Villa
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LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
25
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
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0
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EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

On devrait deja avoir rouge et penalty au bout d'une minute de jeu.

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

Il rien fait point final

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Je te comprend je connais bien cette frustration aussi hélas..

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

Niakhate fait une super saison, il est fautif ce soir mais je vais pas lui tomber dessus. Endrick est un petit con jamais content et qui ne fait pas d'effort, ça on est d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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