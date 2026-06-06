Qui sera l'entraîneur de l'ASSE ? Montanier s'interroge
Philippe Montanier et l'ASSE, on voit flou

ASSE : Montanier annonce une terrible nouvelle

ASSE06 juin , 11:20
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE sera un candidat déclaré à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Reste à savoir si le club du Forez pourra compter sur Philippe Montanier pour atteindre cet objectif majeur.
L'AS Saint-Étienne a vécu une saison dernière particulièrement frustrante. Les Verts rêvaient de retrouver la Ligue 1, mais ils ont échoué lors du barrage face à l'OGC Nice. Le club devra donc repartir pour au moins une saison supplémentaire en Ligue 2.
Face à cette déception, les supporters et les observateurs stéphanois attendent des changements importants. D'autant qu'un important flou entoure encore l'identité du futur entraîneur. En effet, Philippe Montanier, dont le contrat arrive à échéance dans quelques jours, pourrait ne pas poursuivre l'aventure dans le Forez.

Montanier et Saint-Etienne, ça ne sent pas bon du tout 

C'est en tout cas ce qu'affirme Ouest-France ces dernières heures. Selon le média, Montanier ne souhaite plus entraîner en Ligue 2 la saison prochaine. Il l'aurait déjà fait savoir aux dirigeants du FC Nantes, qui envisageaient de lui confier les rênes de l'équipe pour succéder à Vahid Halilhodžić.
Si cette position se confirme, l'entraîneur devrait donc également décliner une prolongation à Saint-Étienne. Un coup dur potentiel pour le club stéphanois, qui semblait avoir trouvé un certain équilibre sous les ordres de Philippe Montanier ces derniers mois.

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Le chantier qui attend l'ASSE cet été s'annonce considérable et périlleux. La concurrence promet d'être particulièrement relevée en Ligue 2 avec la présence de clubs ambitieux comme le Stade de Reims, Montpellier, Metz ou encore le FC Nantes.
Dans ce contexte, repartir une nouvelle fois avec un nouvel entraîneur et un nouveau projet sportif ne représenterait sans doute pas le scénario idéal pour les pensionnaires de Geoffroy-Guichard. Le temps presse désormais pour tenter de convaincre Philippe Montanier, dont les ambitions semblent dépasser le cadre de la Ligue 2. Sinon, il faudra trouver une nouvelle perle rare.
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