EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

Equipe de France21 juil. , 9:00
parCorentin Facy
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Futur sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane sera logiquement très attendu sur ses premiers choix au mois de septembre. L’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait réserver quelques surprises.
Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps a officiellement passé la main à l’issue de cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis. L’ancien entraîneur de l’OM et de l’AS Monaco va maintenant pouvoir observer, comme tous les Français, les premiers pas de Zinedine Zidane dans son futur rôle de sélectionneur, alors que l’officialisation de sa signature est attendue dans les dix jours à venir. Une fois cette échéance passée, les premiers choix forts de l’ex-entraîneur du Real Madrid au mois de septembre seront scrutés et détaillés.
Il sera notamment intéressant de voir si, pour sa première liste dans le costume de sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane convoquera des joueurs jamais appelés jusqu’ici par Didier Deschamps. Un nom revient avec insistance sur les réseaux sociaux, celui de Lucas Da Cunha. Auteur d’une très grosse saison à Côme, le milieu de terrain passé par Rennes a tout pour séduire Zidane selon le compte spécialisé Espoirs du Foot. « J'ai lu beaucoup de tweets au sujet de la future sélection de Zidane, et notamment de partir sur des profils différents et plus « espagnols » au milieu de terrain. Si j'ai un seul nom à proposer, ce serait celui de Lucas Da Cunha (2001) » a publié le compte spécialisé avant de poursuivre.

Da Cunha, un profil Zidane-compatible ?

« Que ce soit sur le profil, les datas ou les accomplissements avec Côme la saison dernière, je pense qu'il coche énormément de cases et qu'il serait peut être opportun de le tester en Équipe de France » ajoute Espoirs du Foot, qui souffle à Zinedine Zidane un premier nom pour tenter de changer le visage de la France, dont le milieu de terrain a cruellement souffert techniquement face à l’équipe d’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Reste à voir si le futur sélectionneur des Bleus sera également de cet avis, ou si Zidane privilégiera des joueurs déjà utilisés par Didier Deschamps dans ce secteur de jeu, à savoir Rabiot, Zaïre-Emery, Tchouaméni ou encore Koné.
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OL : Retour surprise de Malick Fofana !

Mdr lol Quoi

OL : Retour surprise de Malick Fofana !

EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D

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