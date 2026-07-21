OM : C’est signé, le premier coup énorme de Lorenzi

OM : C’est signé, le premier coup énorme de Lorenzi

OM21 juil. , 8:00
parCorentin Facy
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Très discret sur le marché des transferts depuis le début de l’été, l’OM est sur le point de boucler un premier dossier très chaud avec la signature du jeune Saïd Remadnia, notamment courtisé par Chelsea.
Mercato ne rime pas encore avec arrivée du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Dans une situation financière très délicate, le club phocéen s’attelle pour l’instant à bien vendre pour se donner un peu d’air. Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi fait leurs valises et ils pourraient rapidement être imités par d’autres joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Leonardo Balerdi. Dans le sens des arrivées en revanche, c’est le calme plat.
Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est néanmoins en passe de finaliser un dossier très important sur le plan sportif mais aussi sur le plan symbolique. Selon les échos du compte X spécialisé @InformaTreize, le grand espoir de la formation marseillaise Saïd Remadnia, sous contrat stagiaire avec l’OM jusqu’en juin 2029, va signer son premier contrat professionnel en faveur du club marseillais.

Remadnia avait une offre de Chelsea

Une énorme satisfaction pour Grégory Lorenzi dans la mesure où l’ailier gauche tunisien de 17 ans était la cible des plus grands clubs européens et notamment de Chelsea. Utilisé avec l’équipe U19 National cette saison (15 matchs, 3 buts) ainsi qu’en Youth League (7 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), Saïd Remadnia sera certainement amené à goûter au groupe professionnel dirigé par Bruno Genesio au cours de la saison.

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Sa signature à l’Olympique de Marseille est en tout cas un signal fort envoyé par Grégory Lorenzi, lequel démontre qu’il est en capacité de convaincre des jeunes à très fort potentiel de choisir l’OM plutôt que Chelsea ou la Bundesliga, qui était également attentive au dossier. Une première très bonne nouvelle sur le mercato au rayon des arrivées. Les supporters olympiens s’en réjouiront mais ne s’en contenteront pas, car il est urgent pour le board marseillais de renforcer un effectif pour l’instant bien trop juste pour avoir de réelles ambitions en Ligue 1 et en Europa League à l’heure actuelle.
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Mdr lol Quoi

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EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D

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