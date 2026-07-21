OM : C’est signé, le premier coup énorme de Lorenzi

Très discret sur le marché des transferts depuis le début de l’été, l’OM est sur le point de boucler un premier dossier très chaud avec la signature du jeune Saïd Remadnia, notamment courtisé par Chelsea.

Mercato ne rime pas encore avec arrivée du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Dans une situation financière très délicate, le club phocéen s’attelle pour l’instant à bien vendre pour se donner un peu d’air. Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi fait leurs valises et ils pourraient rapidement être imités par d’autres joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Leonardo Balerdi. Dans le sens des arrivées en revanche, c’est le calme plat.

Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi est néanmoins en passe de finaliser un dossier très important sur le plan sportif mais aussi sur le plan symbolique. Selon les échos du compte X spécialisé @InformaTreize, le grand espoir de la formation marseillaise Saïd Remadnia, sous contrat stagiaire avec l’OM jusqu’en juin 2029, va signer son premier contrat professionnel en faveur du club marseillais.

Remadnia avait une offre de Chelsea

Une énorme satisfaction pour Grégory Lorenzi dans la mesure où l’ailier gauche tunisien de 17 ans était la cible des plus grands clubs européens et notamment de Chelsea. Utilisé avec l’équipe U19 National cette saison (15 matchs, 3 buts) ainsi qu’en Youth League (7 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), Saïd Remadnia sera certainement amené à goûter au groupe professionnel dirigé par Bruno Genesio au cours de la saison.