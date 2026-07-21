Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Face à un adversaire qui sera plus en forme que l'OL, Corentin Tolissio voit cette confrontation face au Sparta Prague comme un duel positif pour son équipe et pour lui-même.

L’Olympique Lyonnais connait depuis ce lundi son adversaire pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions . Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle car il s’agit du Sparta Prague, deuxième du championnat tchèque la saison dernière, juste derrière son vieil ennemi le Slavia. Les clubs tchèques ne sont pas forcément considérés comme des ténors européens, puisqu’ils occupent la 10e place du classement de l’indice UEFA, entre la Turquie et la Grèce.

Mais avec Plzen, les deux clubs tchèques sont ceux qui peuvent lutter pour des places en Ligue des Champions. Et surtout, le championnat national démarre bien plus tôt qu’en France, puisque la première journée de la Chance Liga aura lieu le week-end prochain. L’occasion pour l’OL d’observer de près son adversaire, qui ira à Brno. Lyon affrontera un adversaire mieux préparé physiquement avec déjà un match officiel dans les jambes, mais ce n’est pas un problème pour Corentin Tolisso.

Prague, l'OL est prévenu

Le capitaine de l’OL compte surtout se servir de l’heureux hasard d’avoir défié, et perdu, contre le Slavia Prague le week-end dernier en match amical, pour prévenir ses troupes que le match face au Sparta ne sera pas une partie de plaisir. Au moins, Lyon ne pourra pas prendre son adversaire de haut. « On a eu un petit avant-goût samedi, c’est très très bien. Au moins, on ne pourra pas être surpris », a glissé « Coco » sur la chaine officielle de l’OL.

Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur tout son effectif puisque ses Mondialistes sont pour certains tout juste de retour. Il faudra donc déjà que Corentin Tolisso charbonne pour tirer l’OL vers le haut, et cela tombe bien, le milieu de terrain se trouve plutôt en forme. « Je me sens bien. J’ai perdu 2-3 kg cet été et je trouve que ça m’a fait du bien. J'essaie d'être prêt le plus rapidement possible, d’enchaîner les courses et je prends vraiment ces matchs amicaux comme un travail physique donc même avec la fatigue, j’essaie de faire les courses pour justement être prêt. On va enchaîner les matchs au mois d'août, il faudra être prêt physiquement, surtout avec ce que le coach nous demande… ça nous demande beaucoup beaucoup de courses et répéter les efforts sur 90 min. Je préfère me faire mal maintenant pour que ça fasse du bien pour la suite », avait livré Tolisso la semaine dernière, afin d’expliquer aussi la baisse régime de l’OL dans les derniers matchs, en raison d’un gros travail foncier en cours. Paulo Fonseca a allégé le travail à ce niveau, et son équipe devrait donc retrouver un peu de fraicheur début août, pour les matchs face à Prague.