ICONSPORT_370477_0056

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

Mondial 202621 juil. , 9:20
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Espagne a dominé l'Argentine ce dimanche, et la fête a été dingue à Madrid pour le retour des héros. Donald Trump et Leandro Paredes ont été gentiment chambrés.
Entre deux pays qui ne se sont pas souvent affrontés mais dont les joueurs se connaissent très bien, la finale de la Coupe du monde s’est plutôt déroulée de manière correcte sur le terrain. L’Argentine a récolté deux cartons rouges impossibles à contester, pour Enzo Fernandez en raison de deux cartons jaunes, et pour Leandro Paredes pour avoir frappé des joueurs espagnols après la fin de la rencontre. Il est tout même épatant de constater que l’ancien joueur du PSG a pu terminé la rencontre, après avoir récolté un carton jaune et donné des coups pendant tout le match.

Ferran Torres chambre Trump

Mais globalement, l’Argentine a reconnu la supériorité de l’Espagne sur cette rencontre et même Lionel Messi a félicité son adversaire du jour. Résultat, lors de la parade de la victoire effectuée ce lundi soir à Madrid, il n’y a pas eu de comportements anti-argentins, contrairement à ce qu’il s’était passé en 2022 quand l’Albiceleste avait battu les Bleus, et en avait profité pour multiplier les provocations sur fond raciste ou obscène, à l’encontre des joueurs français.
Ferran Torres a fait rire avec sa casquette « Make Spain Great Again » en clin d’oeil au slogan de Donald Trump. Les joueurs ont tout de même fait un gros clin d’oeil à Leandro Paredes, pour son attaque après le match, en fourbe, à Gavi, demandant avec amusement une revanche dans un vrai combat. « Le combat de l'année VII : Paredes vs Gavi », ont notamment brandi sur une pancarte les joueurs de la Roja, pour qui le joueur argentin s’est visiblement trompé de sport.
Une façon de rappeler que, ballon au pied, l’Argentine n’a pas existé ce dimanche à New York, et que les joueurs sud-américains feraient peut-être bien de se mettre à jouer comme ils savent parfois le faire au lieu d'afficher cette attitude guerrière tout au long du tournoi, ou cela tournait parfois plus au catch qu’au football. Mais globalement, la cérémonie a été bon enfant en Espagne, où on a su gagner avec dignité un tournoi pendant lequel la Roja a fait l’unanimité avec sa supériorité.
Articles Recommandés
ICONSPORT_286569_0075
OL

Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif

ICONSPORT_364819_0042 Da Cunha
Equipe de France

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

ICONSPORT_369971_0084
OL

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

ICONSPORT_370409_0548
PSG

Ferran Torres, le PSG arrête tout

Fil Info

21 juil. , 9:40
Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif
21 juil. , 9:00
EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France
21 juil. , 8:40
Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux
21 juil. , 8:20
Ferran Torres, le PSG arrête tout
21 juil. , 8:00
OM : C’est signé, le premier coup énorme de Lorenzi
20 juil. , 23:30
Un Mondial « de merde », un consultant phare de Canal+ craque
20 juil. , 23:16
Strasbourg encaisse un violent 7-0 en amical
20 juil. , 23:00
Après l’OM, l’Inter ne reconnaît plus Pavard
20 juil. , 22:30
Le PSG bat un record de buteurs au Mondial

Derniers commentaires

OL : Retour surprise de Malick Fofana !

Mdr lol Quoi

OL : Retour surprise de Malick Fofana !

EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading