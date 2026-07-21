Ferran Torres, le PSG arrête tout

Ferran Torres, le PSG arrête tout

PSG21 juil. , 8:20
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En quête d’un attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG apprécie Ferran Torres. Mais le club parisien ne veut pas se précipiter alors que le Barcelonais est devenu un héros national en Espagne.
L’été sera chaud au Paris Saint-Germain, qui a décidé, contrairement à l’an passé, de chambouler son secteur offensif. Le club de la capitale négocie notamment avec le RB Leipzig pour faire signer l’ailier ivoirien Yan Diomandé. En parallèle, le PSG cherche à faire signer un buteur pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le profil d’Eli Junior Kroupi plaît à la direction parisienne, qui suit également de près Ferran Torres. Faux numéro neuf capable de jouer sur les ailes, le Barcelonais passé par Manchester City est tenu en haute estime par Luis Enrique, qui l’avait lancé avec l’Espagne en 2020.
L’Equipe fait le point sur ce dossier et confirme l’intérêt très prononcé du Paris SG pour Ferran Torres, même si le buteur de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’est pas la seule piste du PSG à ce poste. Le quotidien national révèle que Torres n’est pas insensible à l’appel du pied du double champion d’Europe en titre, d’autant qu’il ne se sent pas toujours estimé à sa juste valeur à Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en 2027 et où il entretient une relation glaciale avec le directeur sportif Deco.

Le but en finale du Mondial change la donne

Le Paris Saint-Germain a bon espoir de rafler la mise dans ce dossier, mais Luis Campos refuse de se précipiter. Au contraire, L’Equipe explique que le PSG « temporise, conscient que l'effervescence autour de son but pourrait faire monter les enchères à court terme ». Le Paris Saint-Germain, qui s’intéresse à Ferran Torres de longue date, n’a pas l’intention de surpayer l’ancien joueur de Manchester City juste car il a marqué en finale de Coupe du monde face à l’Argentine dimanche soir.
Un passage à l’action pourrait donc intervenir « une fois que le soufflé sera retombé, en fonction aussi de l'évolution du mercato parisien », rapportent nos confrères. Barcelone attend au moins 50 millions d’euros pour Ferran Torres, un prix fixé avant la finale de la Coupe du monde. Et dans ce dossier, un concurrent inattendu pourrait se manifester dans les prochaines semaines : le Real Madrid. A la recherche d’une doublure à Kylian Mbappé, le club merengue suit la situation du Catalan. Un obstacle de plus pour le PSG, qui ne désespère pas de recruter Ferran Torres sans pour autant le surpayer cet été.
Articles Recommandés
Un Nouveau Depart Valide Lol Liquide Son Effectif
OL

Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif

En Pleine Fete Lespagne Invite Paredes A Changer De Sport
Mondial 2026

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

Edf La Premiere Surprise De Zidane Pour Metamorphoser La France
Equipe de France

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

Le Sparta Prague Pour Lol Tolisso Est Heureux
OL

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Fil Info

21 juil. , 9:40
Un nouveau départ validé, l’OL liquide son effectif
21 juil. , 9:20
En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport
21 juil. , 9:00
EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France
21 juil. , 8:40
Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux
21 juil. , 8:00
OM : C’est signé, le premier coup énorme de Lorenzi
20 juil. , 23:30
Un Mondial « de merde », un consultant phare de Canal+ craque
20 juil. , 23:16
Strasbourg encaisse un violent 7-0 en amical
20 juil. , 23:00
Après l’OM, l’Inter ne reconnaît plus Pavard
20 juil. , 22:30
Le PSG bat un record de buteurs au Mondial

Derniers commentaires

OL : Retour surprise de Malick Fofana !

Mdr lol Quoi

OL : Retour surprise de Malick Fofana !

EN TOUT cas c est bien tu utilises Chat gpt pour te corriger. c est toujours nul et bête, mais c est comprehensible. bravo

EdF : La première surprise de Zidane pour métamorphoser la France

mdr alors deja dd ne mettais pas 3 recuperateurs de 2 tu as pas vu jouer le real sous zidane ca c'est une certitude

Le Sparta Prague pour l’OL, Tolisso est heureux

Comme on a pu le voir ces equipes sont pretes physiquement .. faudra etre bien dedans pour eviter de passer a la trappe betement comme ca avait été le cas avec maribor

En pleine fête, l'Espagne invite Paredes à changer de sport

J'aurai tellement aimé le voir faire la même chose contre un mec comme Ibra :D :D

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading