Ferran Torres, le PSG arrête tout

En quête d’un attaquant pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG apprécie Ferran Torres. Mais le club parisien ne veut pas se précipiter alors que le Barcelonais est devenu un héros national en Espagne.

L’été sera chaud au Paris Saint-Germain, qui a décidé, contrairement à l’an passé, de chambouler son secteur offensif. Le club de la capitale négocie notamment avec le RB Leipzig pour faire signer l’ailier ivoirien Yan Diomandé . En parallèle, le PSG cherche à faire signer un buteur pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Le profil d’Eli Junior Kroupi plaît à la direction parisienne, qui suit également de près Ferran Torres. Faux numéro neuf capable de jouer sur les ailes, le Barcelonais passé par Manchester City est tenu en haute estime par Luis Enrique, qui l’avait lancé avec l’Espagne en 2020.

L’Equipe fait le point sur ce dossier et confirme l’intérêt très prononcé du Paris SG pour Ferran Torres, même si le buteur de l’Espagne en finale de la Coupe du monde n’est pas la seule piste du PSG à ce poste. Le quotidien national révèle que Torres n’est pas insensible à l’appel du pied du double champion d’Europe en titre, d’autant qu’il ne se sent pas toujours estimé à sa juste valeur à Barcelone, où il est sous contrat jusqu’en 2027 et où il entretient une relation glaciale avec le directeur sportif Deco.

Le but en finale du Mondial change la donne

Le Paris Saint-Germain a bon espoir de rafler la mise dans ce dossier, mais Luis Campos refuse de se précipiter. Au contraire, L’Equipe explique que le PSG « temporise, conscient que l'effervescence autour de son but pourrait faire monter les enchères à court terme ». Le Paris Saint-Germain, qui s’intéresse à Ferran Torres de longue date, n’a pas l’intention de surpayer l’ancien joueur de Manchester City juste car il a marqué en finale de Coupe du monde face à l’Argentine dimanche soir.