L'OM a un coup de coeur anglais, le prix est abordable

Bloqué dans le sens des arrivées pour l’instant, l’OM surveille tout de même plusieurs pistes afin d’être prêt à dégainer en fin de mercato. Dans cette optique, Grégory Lorenzi a coché le nom de David Ozoh.

Tout le monde l’a bien compris, l’Olympique de Marseille se concentre uniquement sur les ventes depuis le début du mercato. Le club phocéen, qui n’a officialisé aucun renfort, doit encore dégraisser avant de pouvoir enclencher la seconde dans son recrutement. Greenwood, Aubameyang et Traoré sont partis et pourraient bientôt être imités par Aguerd, Rulli, et d’autres joueurs au salaire imposant. L’idée est de dégraisser un maximum avant de recruter intelligemment pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio dans la dernière quinzaine du mois d’août. Dans cette optique, un joueur a tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement marseillaise selon The Standard : David Ozoh.

Sous contrat avec Crystal Palace pour encore une saison (juin 2027), l’ancien international espoirs U18 de l’Angleterre sort d’un prêt abouti à Derby County en Championship. Suivi par Cologne, Hull City et Derby County justement, il suscite un vrai engouement sur le marché des transferts et l’intérêt de l’OM n’est pas anodin. En plus d’avoir une forte marge de progression, ce jeune milieu de terrain de 21 ans formé à Crystal Palace dispose d’une valeur marchande abordable pour la direction de l’Olympique de Marseille puisque le prix de 6 millions d’euros est évoqué à un an de la fin de son contrat.

Au milieu de nombreuses rumeurs farfelues et parfois un peu irréalistes, cette piste menant à David Ozoh semble totalement cohérente avec le nouveau projet de l’OM et les moyens alloués par Frank McCourt. Reste que pour véritablement envisager un recrutement du jeune milieu de terrain anglais, l’OM va devoir dégraisser activement dans ce secteur de jeu, car l’embouteillage est évident avec Hojbjerg, Nnadi, Kondogbia, Timber, Gomes, Abdelli voire Harit et Kamissoko.