Majorque-PSG : Les compositions (21h sur beIN Sports 1)

OL = Équipe de MORTY
Mais j’espère. En tout cas pour l’instant c’est très faible
Qui ne voudrait pas? 🙂
Du chantage maintenant , jusqu'ou se rabaissera t il ce sans face ?
Du chantage maintenant , jusqu'ou se rabaissera t il ce sans face ?
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𝐄𝐋𝐒 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 ❤️🖤❤️🖤❤️
Notre XI de départ ! 📋🔴🔵