Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

Majorque-PSG : Les compositions (21h sur beIN Sports 1)

PSG05 août , 20:20
parHadrien Rivayrand
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La composition de Majorque : Tenas, Calatayud, Valjent, Raillo, Lato, Darder, Morlanes, Pablo Torre, Luvumbo, Virgili, Fuentes
La composition du PSG : Safonov, Boly, Zabarnyi, Lucea, Koukaba, Beraldo, Mayulu, Dro, Ndjantou, Kvaratskhelia, Mbaye
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Derniers commentaires

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

OL = Équipe de MORTY

Encore 8 départs et 4 arrivées, ça va valser à l'OL

Mais j’espère. En tout cas pour l’instant c’est très faible

Orel Mangala va quitter l'OL dans les 24 heures

Qui ne voudrait pas? 🙂

FIFA : Infantino propose un arrangement douteux au Maroc

Du chantage maintenant , jusqu'ou se rabaissera t il ce sans face ?

FIFA : Infantino propose un arrangement douteux au Maroc

Du chantage maintenant , jusqu'ou se rabaissera t il ce sans face ?

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