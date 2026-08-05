ASSE : Les six tauliers de l’ère Cathro dévoilés

ASSE : Les six tauliers de l’ère Cathro dévoilés

ASSE05 août , 9:00
parCorentin Facy
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L’ASSE débute officiellement sa saison de Ligue 2 samedi soir avec un déplacement sur la pelouse de Sochaux. Un match pour lequel Ian Cathro s’appuiera sur ses six leaders.
La préparation estivale est terminée pour l’AS Saint-Etienne qui, comme tous les autres clubs de Ligue 2, s’apprêtent à retrouver officiellement la compétition ce week-end. Pour les Verts, il s’agit d’un déplacement sur la pelouse du FC Sochaux. Un match pour lequel la composition du nouvel entraîneur Ian Cathro, qui a succédé à Philippe Montanier au cours de l’été, sera évidemment scrutée et analysée en profondeur. Six joueurs sont quasiment certains de faire partie du onze de départ selon Peuple Vert, qui a décrypté la préparation stéphanoise en profondeur et qui estime que plusieurs leaders se détachent dans l’esprit du nouveau coach de l’ASSE.
« Si personne n'a été utilisé à temps plein, plusieurs joueurs ont bénéficié d'une confiance constante. Maxime Bernauer et Julien Le Cardinal dominent le classement avec 336 minutes chacun, devant Kévin Pedro (328), João Ferreira (318), Joshua Duffus (315) et Gautier Larsonneur (315) » souligne le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne avant de conclure.

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« À eux six, ils constituent déjà le socle de l'ASSE version Ian Cathro. En défense, Le Cardinal, Pedro et Ferreira ont été associés tout au long de la préparation. Au milieu, Áron Csongvai et Maxime Bernauer font également partie des hommes de base. Devant, Duffus a systématiquement débuté les rencontres avant de céder sa place en seconde période, preuve que le staff souhaitait lui offrir du rythme sans prendre de risque » analysent nos confrères.
Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation en championnat, mais ces six joueurs partent en tout cas avec un statut de titulaire voire de cadre pour certains d’entre eux. Ils devront maintenant confirmer qu’ils ne peuvent plus sortir du onze, en s’imposant à long terme comme des indéboulonnables d’Ian Cathro.
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Derniers commentaires

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

nan mais ça c est trop compliqué pour eux.... meme si l OM a foiré sa saison, le fric illimité, des magouilles du FPF, des magouilles de sponsoring, des magouilles de contrat comme NEY qui achete sa clause de 220 M. les tres tres grdes chances d achat d instances.... bref tout va bien mais ca fait les malins lol

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Dans ce cas il ne qu'à Mc Court de vendre le club pendant qu'il a encore une certaine valeur..

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

Oui mais sans le Qatar le PSG n'aurait jamais gagné la Ligue des Champions et jouerait la descente comme en 2010. Quand tu as un budget de 850 millions d'euros par saison alors que le club derrière lui a 3 fois moins de budget, il est évident que ce club n'a non seulement aucune chance d'être champion de France, ni de faire une belle Ligue des Champions.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

ahhh ok.

McCourt jure de ne plus mettre un euro à l’OM

haha le faux marseillais. tu fais pitié avec ta vie de mytho

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