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Gianni INFANTINO

FIFA : Infantino propose un arrangement douteux au Maroc

Foot Mondial05 août , 20:40
parHadrien Rivayrand
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Gianni Infantino est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours. Le président de la FIFA est fragilisé, mais il a encore un plan en tête pour conserver son poste.
La Coupe du monde 2026 s’est récemment terminée, mais Gianni Infantino continue de faire parler de lui. Le patron de la FIFA est vivement critiqué pour certaines de ses prises de parole et décisions prises pendant l’événement.
Infantino avait également évoqué un projet visant à commercialiser une partie des revenus liés à la compétition, une initiative qui a provoqué de nombreuses réactions négatives chez les fans et observateurs du football. L’UEFA, comme d’autres acteurs du monde du ballon rond, est également entrée en conflit avec la FIFA et son dirigeant.
Alors que certains réclament son départ, Infantino ne compte pas abandonner et aurait encore une stratégie pour consolider sa position. Le Maroc pourrait notamment jouer un rôle important dans son avenir.

Infantino remet son sort dans les mains du Maroc 

Selon les dernières informations du Times, le président de la FIFA souhaiterait proposer au Maroc, co-organisateur de la Coupe du monde 2030, la possibilité d’accueillir la finale de la compétition en échange d’un soutien lors des prochaines élections prévues en mars 2027.
Le dirigeant italo-suisse mènerait actuellement une campagne de séduction auprès de plusieurs nations afin d’obtenir leur soutien, en échange de différents avantages liés aux grandes compétitions internationales.

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La situation reste toutefois délicate pour Infantino, dont la position apparaît fragilisée. S’il pourrait être contraint de quitter ses fonctions, il entend bien se battre jusqu’au bout pour conserver son poste.
Le Maroc, lui aussi régulièrement au centre des débats autour de l’organisation de la Coupe du monde 2030, pourrait devenir un allié stratégique pour le président de la FIFA dans les mois à venir. Affaire à suivre pour un dossier qui n'a pas fini de faire parler...
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