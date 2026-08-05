EdF : Zidane prend un gros risque avec les Bleus

EdF : Zidane prend un gros risque avec les Bleus

Equipe de France05 août , 21:30
parHadrien Rivayrand
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Zinedine Zidane ne manquera pas de pression pour ses débuts à la tête de l’équipe de France. Pour certains observateurs, le Ballon d’Or 1998 a encore beaucoup à prouver dans ce nouveau rôle.
L’équipe de France va entamer une nouvelle ère avec Zinedine Zidane. La légende tricolore aura la lourde mission de succéder à Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Très attendu par le public français, l’ancien entraîneur du Real Madrid bénéficie naturellement d’une immense popularité grâce à son parcours exceptionnel de joueur et de technicien.
Mais du côté des observateurs, certains restent plus prudents. C’est notamment le cas de François Pinet, qui estime que Zidane devra encore faire ses preuves malgré son statut d’icône du football français.

Zidane, le plus dur reste à venir ? 

Sur l’antenne de RMC, le journaliste a notamment livré son analyse concernant le nouveau sélectionneur des Bleus :
« La première référence qui vient, c’est Michel Platini, et ça a été un fiasco. Mais à la différence, c’est que Zinedine Zidane a déjà fait ses preuves. (...) Le risque de revenir sur la scène médiatique française, de retrouver un poste très exposé, ce qui est inédit même pour lui, je trouve que cela demande du courage, même si on sait qu’il n’en manque pas.
(...) Je pense qu’il sait ce qu’il veut faire. Il est quand même très bien entouré. Même s’il prend un risque pour son image, il sait où il veut aller. Il prend peut-être même un risque encore plus important que lorsqu’il était joueur, parce qu’il sera encore plus exposé en tant qu’entraîneur. Là, il devra répondre en permanence aux sollicitations des médias. »

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Zidane fera bientôt ses débuts avec les Bleus face à la Turquie, le 25 septembre prochain en Ligue des Nations. Il lui reste encore quelques semaines pour préparer sa première liste et définir les contours de son équipe.
Des choix forts sont déjà attendus, tout comme l’éventuel retour de certains joueurs dans le groupe tricolore.
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