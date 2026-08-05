Ngolo Kanté à l'OM, l'improbable transfert annoncé en Turquie

Encore des sous pour l’OL
Il n'y a pas pire que Longoria. Mdr Par contre... tu vas vite pleurer en voyant ta petite équipe sombrer. ^^
Parce qu’il est le seul à décider du lieu de la finale ?
Moi je pense qu'il exaspere à l'OL. Pas persuadé qu'on souhaite le voir revenir. Apres tres sincèrement nos problèmes actuels ne se posent pas trop a son poste. On a bien d'autres choses a améliorer avant....
Le PSG suit de très près le dossier pour Vinicius.
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