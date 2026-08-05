Ngolo Kanté à l'OM, l'improbable transfert annoncé en Turquie

Sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2028, Ngolo Kanté pourrait quitter la Turquie cet été. Une aubaine pour l’OM, qui s’est renseigné sur la situation malgré ses faibles moyens financiers selon la presse stambouliote.

Tandis que le mercato de l’Olympique de Marseille rime pour l’instant avec ventes et économies, une rumeur totalement inattendue a fait son apparition dans la presse turque ce mercredi soir. En proie à quelques difficultés du côté de Fenerbahçe, où il n’est pas certain d’entrer dans les plans de İsmail Kartal, Ngolo Kanté pourrait quitter le club stambouliote. C’est dans ce contexte que, contre toute attente, le média local Time Turk affirme que Grégory Lorenzi est entré en contact avec les agents de l’ancien joueur de Leicester ou encore de Chelsea.

Le directeur sportif de l’OM, qui cherche à faire partir Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, a tâté le terrain pour savoir si une réduction du salaire était envisageable pour Ngolo Kanté dans l’optique d’un potentiel transfert à l’Olympique de Marseille. Les représentants de l’international français n’ont pas été fermés au dialogue et ont accepté de négocier avec le directeur sportif marseillais. Néanmoins, aucun accord n’aurait pour l’instant été trouvé selon le média, qui affirme que Ngolo Kanté n’a pas l’intention de baisser son salaire jusqu’à la fin de son contrat qui court jusqu’en 2028 avec Fenerbahçe.

L'OM est venu aux renseignements pour Kanté ?

D’après la presse turque, Ngolo Kanté émarge à 11 millions d’euros par an au sein du club stambouliote, des émoluments totalement hors de portée d’un club tel que l’Olympique de Marseille et plus encore au vu de la situation financière des Phocéens cet été. Cette piste, assez inattendue et dont il faudra voir si elle est prochainement confirmée par un média français, prouve en tout cas que Grégory Lorenzi a bien l’intention de tenter des coups de poker pour renforcer son effectif lors de ce mercato estival.