ASSE : Les Verts renvoient un flop en Serbie

ASSE : Les Verts renvoient un flop en Serbie

ASSE05 août , 16:00
parQuentin Mallet
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Poussé vers la sortie par une direction sportive qui cherche à réduire la taille de l'effectif, Igor Miladinovic est de plus en plus proche d'un départ de l'ASSE. Un retour en Serbie est actuellement à l'étude pour le milieu offensif de 23 ans.
Depuis l'arrivée des nouveaux investisseurs à Saint-Etienne, on ne peut pas dire que l'actualité du club soit de tout repos. Les Verts ont enchainé une montée en Ligue 1 avec une descente dans la foulée, avant de buter sur Nice en barrage d'accession à l'élite au printemps dernier. En parallèle, de gros investissements ont été faits par KSV pour solidifier l'effectif mais les résultats ne sont pas pleinement probants.
Parmi les joueurs dont les prestations ont été assez décevantes, on retrouve notamment Igor Miladinovic. Le milieu offensif serbe est arrivé en août 2024 en provenance du FK Cukaricki (Serbie) contre un chèque de 3 millions d'euros mais n'a jamais justifié l'investissement. Et après seulement 2 buts et 1 passe décisive en 33 matchs disputés sous les couleurs de l'ASSE, il s'apprête à plier bagages.

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L'ASSE a trouvé une solution pour Igor Miladinovic

Comme l'indique Peuple-Vert, la direction sportive de l'ASSE pousse activement pour un départ d'Igor Miladinovic. L'objectif de dégraisser passe justement par les ventes de joueurs qui ne font plus partie des plans du club. Le média spécialisé ajoute que, si les prétendants ne sont pas très nombreux, un retour en Serbie est actuellement à l'étude. En effet, le Partizan Belgrade, club prestigieux de son pays natal, suit de très près sa situation. Des discussions ont déjà eu lieu avec les dirigeants stéphanois au sujet d'un prêt avec option d'achat.
De son côté, Igor Miladinovic voit d'un bon oeil un tel intérêt, lui qui apprécie la perspective de pouvoir disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine (le Partizan Belgrade est en lice pour disputer la Conference League). Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 2,5 millions d'euros aujourd'hui, soit moins que le montant dépensé pour le recruter il y a deux ans.
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tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....

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Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

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