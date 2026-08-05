Rennes veut le virer, Brassier ne se laisse pas faire

Selon Ouest France, le Stade Rennais voit d’un bon oeil les potentiels départs d’Alidu Seidu et de Lilian Brassier. Mais ce dernier, qui se sent bien en Bretagne, n’a aucunement l’intention de s’en aller.

Le quotidien régional explique que Rennes a ouvert la porte aux départs d’Alidu Seidu et de Lilian Brassier. Mais en ce qui concerne l’ancien défenseur de Brest et de l’Olympique de Marseille, un départ à court terme est impossible à envisager. Et pour cause, Sébastien Denis de Foot Mercato affirme que Lilian Brassier ne veut tout simplement pas partir. « La donne n’a pas changé. Il se sent bien à Rennes et n’a pour l’instant pas l’intention de bouger » explique notre confrère.

Brassier ne veut pas quitter Rennes

Une information qui rejoint les derniers échos du journal Ouest France sur ce dossier puisque le quotidien breton expliquait que malgré les envies de Rennes de s’en séparer, le départ de Lilian Brassier n’était pas à l’ordre du jour car « ses envies et son salaire sont un frein ». Autrement dit, il va falloir que l’ancien Marseillais reçoive une offre impossible à refuser pour se convaincre de quitter Rennes. Quant à Alidu Seidu, son contrat court jusqu’en juin 2029, ce qui ne favorise pas non plus un départ même si le défenseur de 26 ans peut avoir des courtisans au vu de son âge (26 ans) et de sa polyvalence.