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Rennes veut le virer, Brassier ne se laisse pas faire

Rennes05 août , 21:00
parCorentin Facy
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Selon Ouest France, le Stade Rennais voit d’un bon oeil les potentiels départs d’Alidu Seidu et de Lilian Brassier. Mais ce dernier, qui se sent bien en Bretagne, n’a aucunement l’intention de s’en aller.
Très actif depuis le début du mercato, le Stade Rennais est l’un des clubs de Ligue 1 à l’effectif le plus étoffé. C’est notamment le cas en défense centrale après la signature de Charlie Cresswell en provenance de Toulouse pour 25 millions d’euros. Dans ce secteur de jeu, Franck Haise peut également compter sur Abdelhamid Ait Boudlal, courtisé en Premier League ou encore sur Anthony Rouault, Lilian Brassier, Alidu Seidu ou encore la recrue portugaise du début de l’été Gonçalo Oliveira. Cela fait beaucoup trop de solutions au même poste, raison pour laquelle le Stade Rennais souhaite dégraisser dans ce secteur de jeu selon Ouest France.
Le quotidien régional explique que Rennes a ouvert la porte aux départs d’Alidu Seidu et de Lilian Brassier. Mais en ce qui concerne l’ancien défenseur de Brest et de l’Olympique de Marseille, un départ à court terme est impossible à envisager. Et pour cause, Sébastien Denis de Foot Mercato affirme que Lilian Brassier ne veut tout simplement pas partir. « La donne n’a pas changé. Il se sent bien à Rennes et n’a pour l’instant pas l’intention de bouger » explique notre confrère.

Brassier ne veut pas quitter Rennes

Une information qui rejoint les derniers échos du journal Ouest France sur ce dossier puisque le quotidien breton expliquait que malgré les envies de Rennes de s’en séparer, le départ de Lilian Brassier n’était pas à l’ordre du jour car « ses envies et son salaire sont un frein ». Autrement dit, il va falloir que l’ancien Marseillais reçoive une offre impossible à refuser pour se convaincre de quitter Rennes. Quant à Alidu Seidu, son contrat court jusqu’en juin 2029, ce qui ne favorise pas non plus un départ même si le défenseur de 26 ans peut avoir des courtisans au vu de son âge (26 ans) et de sa polyvalence.

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