Maroc-Sénégal : Le résultat officialisé mardi

Il y a plusieurs problèmes avec le règlement et ce qui s'est passé. L'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nation ne précise pas la durée à partir de laquelle l'équipe qui quitte le terrain sans l’autorisation de l'arbitre est déclarée forfait, alors qu'une équipe qui ne se présente pas au coup d'envoi au bout de 15 minutes est déclarée forfait selon l'article 83 du même règlement. D'où l'incohérence dans le règlement. https://uploads.disquscdn.com/images/44d4b12151a69cc0acff69b20fae1beb3539d40457463ca39c9a607cf02a5ac6.jpg Il y a aussi la faute de l'arbitre qui aurait dû avertir les joueurs qui ont quitté le terrain sans autorisation (Lois du Jeu 2025/26 | Loi 12 | Fautes et incorrections), sachant que 4 joueurs avaient déjà un carton jaune, ce qui aurait fait 4 expulsions pour les Sénégalais. Le nouveau règlement de l'IFAB est maintenant un carton rouge direct pour ce cas. Voici le règlement tel qu'il était au moment de la CAN : https://uploads.disquscdn.com/images/1fab49404af04baaf9b6ca31072b66615e9b62c77f5ac34f3376d2aebb8a96e6.jpg Et la modification apportée : https://uploads.disquscdn.com/images/98fa8c0e5f2c69c52497d87df3b390242a695000625233497cb1f65118c4c4f5.jpg Si une équipe quitte temporairement le terrain mais revient et que le match se termine normalement, le résultat sportif prime. Les sanctions possibles (amendes, suspensions) ne remettent pas en cause le score acquis sur le terrain, sauf en cas de dopage massif ou de corruption avérée ou de joueur(s) suspendu(s) ou non qualifié(s) et inscrit(s) sur la feuille de match. L'équipe du Sénégal est revenue sur la pelouse. Juridiquement, le retour sur le terrain change tout. Comme le précisent des experts en droit du sport, si le retour n'efface pas la faute comportementale (qui peut mener à une amende et/ou des sanctions), il empêche la sanction maximale du forfait (3-0) car le match est allé à son terme réglementaire. L'arbitre a autorisé la reprise. En reprenant le jeu, l'arbitre a validé la continuité du match. La logique juridique protège le résultat acquis : le Sénégal a gagné sur le terrain et la victoire est validée. La FIFA appuie également ce principe : les décisions prises par l'arbitre sur le terrain sont définitives (Lois du Jeu 2025/26 | Loi 5 | Arbitre) : https://uploads.disquscdn.com/images/82b9f45efb4261a5081e7baef77cf5aaee67610b9163e94ef651d993edbf6abc.jpg Ici, l'arbitre a autorisé la reprise, validant ainsi la continuité et la légitimité du match. Donc, juridiquement, le résultat du match ne devrait pas être invalidé, et ce qu'a fait la CAF en retirant le trophée du Sénégal pour le donner au Maroc est à mon avis illégal.