Grand espoir du football européen au moment de son arrivée à l’ASSE en provenance d’Arouca pour 6 millions d’euros, Chico Lamba est sur la liste des candidats à un départ au mois de janvier.

Kilmer Sport peut se réjouir, sa politique de recrutement semble enfin fonctionner à Saint-Etienne, qui caracole en tête de la Ligue 2 et qui est sans conteste l’immense favori au titre et donc à une remontée en Ligue 1. Plusieurs recrues des derniers mercatos sont performants à l’instar par exemple de Breum, Ballo ou encore Csongvai. Certains joueurs éprouvent néanmoins quelques difficultés à l’ASSE et c’est notamment le cas de Chico Lamba. Grand espoir du football portugais au moment de son arrivée en provenance d’Arouca pour près de 6 millions d’euros, le solide défenseur central de 23 ans avait tout pour devenir le patron de l’ASSE en Ligue 2 dans un premier temps puis en Ligue 1 ensuite.

L’éclosion de Kevin Pedro dans l’axe et le leadership de Julien Le Cardinal l’ont cependant envoyé sur le banc cette saison. La preuve, il n’a joué que 3 matchs en Ligue 2 pour 0 titularisation en 2026-2027. Un terrible constat pour Chico Lamba, qui pourrait le pousser à quitter l’AS Saint-Etienne en janvier prochain selon nos confrères du site spécialisé Peuple Vert.

« Plusieurs scénarios existent. Un prêt permettrait au défenseur de retrouver du temps de jeu sans que l’ASSE ne renonce définitivement à son potentiel. Une vente pourrait également être étudiée, même si rien n’est encore établi à ce stade. Après avoir investi près de 6 millions d’euros, les dirigeants devront forcément prendre en compte les conséquences financières d’une éventuelle opération » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne. La cote de Chico Lamba s’est effondrée ces derniers mois puisque l’international espoirs portugais n’est plus valorisé qu’à 3 millions d’euros à présent. Les dirigeants stéphanois vont donc devoir trancher rapidement avec un joueur autour de qui de gros espoirs étaient pourtant fondés.