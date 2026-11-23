Dans l’incapacité de recruter l’été dernier, l’OM espère pouvoir procéder à quelques ajustements au sein de son effectif au mercato hivernal. Un défenseur central est notamment réclamé par Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato très compliqué l’été dernier, avec de nombreux départs et l’incapacité de recruter en contrepartie. Le secteur défensif a été particulièrement touché. L’OM a vu s’en aller Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Geronimo Rulli mais aussi Benjamin Pavard, de retour de prêt. Le chantier est énorme pour Bruno Genesio, qui aimerait avoir plus de solutions à sa disposition lors de la seconde partie de saison notamment dans l’axe où il ne peut s’appuyer que sur Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Bamo Meïté. Un défenseur central sera donc la priorité de l’OM, si la DNCG autorise enfin le club olympien à recruter.

Mais il faudra composer avec des moyens très restreints et dénicher de bonnes affaires. Le site Top Mercato a lancé une idée surprenante avec un potentiel prêt de Sinaly Diomandé, en manque de temps de jeu à l’AJ Auxerre, où il est en fin de contrat en juin 2027. « L’Ivoirien de 25 ans joue très peu depuis l’arrivée de Will Still cet été. Diomandé était pourtant un titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Pélissier à l’AJA ces deux dernières saisons. L’ancien Lyonnais dispose d’un profil intéressant pour renforcer la défense marseillaise » estiment nos confrères.

Sinaly Diomandé à l'OM, l'idée est lancée

Un prêt de l’ancien Lyonnais intéresserait-il Bruno Genesio ? La piste est en tout cas étonnante mais l’idée a été transmise à Grégory Lorenzi. Du côté des supporters de l’OM, qui n’ont pas encore renoncé à tout ambition, on espère néanmoins que les potentielles recrues du club phocéen en janvier prochain seront tout de même d’un calibre supérieur. En attendant, Bruno Genesio continue de composer comme il le peut avec un effectif très limité, en priant pour que la DNCG lui donne le feu vert dans l’optique d’un hypothétique recrutement d’ici quelques semaines.