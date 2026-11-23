Un ancien défenseur de l'OL à l'OM, la folle idée
Sinaly Diomandé à l'OM, l'idée est lancée
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"Pour Luis Enrique, Julian Alvarez est la solution parfaite". Non, c'est pour le journaliste espagnol.
on va surement le revoir sur le banc ^^ pour l"heure tessmann bistrup et tolisso apportent plus que merah
Très bonne nouvelle , on va enfin revoir Khalis Merah en 10
Bub : Tu n'as pas entendu parler de ce qui a été appelé "loi anti-Arsenal", qui consiste à sanctionner les joueurs qui bloquent ou qui gênent le gardien et qui est entrée en vigueur à partir du 11 juin 2026 ? Tu devrais regarder plus de matchs pour voir que ces actions sont désormais sanctionnables.
BIEN SUR QU IL FAIT FAUTE VA.... il ne fait pas que de le gener, il le touche et l'empeche d intervenir donc faute , logique quoi!! si bidstrup ne fait pas faute, le gardien aurait pu intervenir
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15