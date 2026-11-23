Malgré un temps de jeu famélique sous les ordres de José Mourinho cette saison, Endrick est retenu par le Real Madrid. Le Brésilien fait pourtant l’objet d’une offre colossale de l’AC Milan.

Zéro titularisation, zéro but et 104 minutes disputés en Liga, les statistiques d’Endrick au Real Madrid sont faméliques cette saison. Après un prêt concluant à l’OL qui lui a permis de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, l’attaquant de 20 ans pensait obtenir davantage de temps de jeu au sein de la Casa Blanca. Ce n’est pas le cas et un nouveau départ est dans les tuyaux le concernant, probablement dès le mercato hivernal. Selon les informations de la Ser, l’AC Milan est le courtisan le plus pressant pour enrôler Endrick et le club lombard est déterminé dans ce dossier.

La preuve, selon les informations du journal espagnol, Milan ne souhaite pas recruter Endrick sous forme de prêt, mais via un transfert sec. Le club italien a proposé environ 70 millions d’euros au Real Madrid pour l’ancienne pépite de Palmeiras. Une offre qui séduit les agents du joueur, lesquels poussent en faveur d’un départ et vont prochainement discuter avec les dirigeants du Real Madrid. José Mourinho est lui catégorique : hors de question de se séparer d’Endrick au mois de janvier. Malgré le temps de jeu ridicule de l’ancien Lyonnais, le Special One compte sur l’attaquant brésilien et sait qu’il aura probablement besoin de lui à un moment dans la saison.

Mourinho exige de garder Endrick

José Mourinho a été très clair avec sa direction et ne veut pas entendre parler d’un départ du talentueux gaucher passé par Lyon. « La décision finale reviendra au joueur », annonce cependant La Ser. Autrement dit, Florentino Pérez se pliera à la décision finale d’Endrick et ne retiendra pas le Brésilien coûte que coûte au vu de l’offre élevée de l’AC Milan. C’est maintenant à José Mourinho de se montrer suffisamment convaincant auprès d’Endrick pour donner envie à l’attaquant de 20 ans de rester au Real Madrid. L’entraîneur portugais n’a en tout cas aucun scrupule à l’idée de déchirer 70 millions d’euros pour un joueur quasiment pas utilisé de la saison.