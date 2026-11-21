Recrue phare de l’ASSE il y a un an et demi en provenance d’Arouca pour 6 millions d’euros, Chico Lamba est déjà sur le départ. Son temps de jeu a fondu et un prêt est évoqué.

Pièce importante du projet de Kilmer Sport, Chico Lamba devait devenir le taulier de la défense de l’AS Saint-Etienne. International avec les Espoirs du Portugal, l’ancien joueur d’Arouca a été recruté pour 6 millions d’euros, une somme importante à l’échelle de la Ligue 2 . Les premiers pas de Chico Lamba dans le Forez ont d’ailleurs été prometteurs, mais tout est plus difficile cette saison. Ian Cathro n’en fait pas un titulaire, le nouveau coach de l’ASSE préférant s’appuyer sur Le Cardinal et Kevin Pedro dans l’axe.

Le temps de jeu de Chico Lamba est par conséquent en chute libre et un départ cet hiver n’est pas à exclure. Les informations livrées il y a quelques jours par le site Peuple Vert sont confirmées par un autre média spécialisé. Selon En Vert et contre Tous, la tendance est bien à ce que Chico Lamba quitte Saint-Etienne au mois de janvier. « Une réflexion existe concernant Chico Lamba. Joueur onéreux mais peu utilisé, le défenseur portugais a besoin de jouer et pourrait donc, si tout le monde y trouve son compte, faire ses valises cet hiver » explique le média spécialisé sur l’actualité des Verts, confirmant qu’un départ de Chico Lamba est dans les tuyaux.

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