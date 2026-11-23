Poussé à la retraite internationale par le sélectionneur portugais Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo n’est plus non plus en odeur de sainteté à Al-Nassr. La fin de carrière de la légende aux 986 buts tourne au vinaigre.

Fin de carrière très difficile pour Cristiano Ronaldo. Poussé vers la retraite internationale par Jorge Jesus , l’ancienne vedette du Real Madrid est également contestée à Al-Nassr. Star du championnat saoudien depuis son arrivée en provenance de Manchester United en janvier 2023, l’attaquant de 41 ans continue de se montrer efficace. Auteur de 9 buts en 11 matchs de championnat cette saison, Cristiano Ronaldo plante toujours. Mais son manque d’utilité dans le jeu d’Al-Nassr lui est à présent reproché, à tel point que certaines voix s’élèvent en Arabie Saoudite pour réclamer le départ de CR7, dont le contrat expire à la fin de la saison.

Ancien international saoudien passé lui aussi par Al-Nassr, Hussein Abdulghani n’y va pas par quatre chemins pour critiquer la superstar de la Saudi Pro League. « Tout le monde sait quel est le problème d’Al-Nassr mais tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Tout le monde s’accorde à dire que Ronaldo était un grand joueur mais la question est aujourd’hui de savoir s’il est un joueur utile à l’équipe, surtout lors des rencontres équilibrées » a-t-il lancé sur la chaîne de télévision MBC1 avant de poursuivre.

Le départ de Ronaldo espéré en Arabie Saoudite

« Un attaquant ne peut pas marquer un but et être un fardeau pour l’équipe durant tout le reste d’une rencontre. Ronaldo ne peut plus faire de différence. Al-Nassr a besoin d’un attaquant capable de trouver des solutions, pas de quelqu’un qui est juste sur le terrain pour être là pendant 90 minutes. Les supporters d’Al-Nassr prient pour que Ronaldo marque son millième but et que tout ça se termine une bonne fois pour toute » estime-t-il. Il manque encore 14 réalisations à Cristiano Ronaldo (986 buts en carrière) pour atteindre la barre des 1.000 buts. Reste à savoir si la légende portugaise raccrochera définitivement les crampons une fois cet objectif atteint. Son avenir à Al-Nassr semble en tout cas s’assombrir, l’état de grâce en Arabie Saoudite étant bel et bien terminé.