Forfait de dernière minute, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas disputé le match contre Le Mans (2-3) dimanche. L’absence du milieu danois a affaibli l’Olympique de Marseille, notamment lorsqu’il a fallu gérer le double avantage en deuxième période.

Les absents n’ont pas toujours tort et Pierre-Emile Hojbjerg en est la preuve. Malade, le milieu de l’Olympique de Marseille a fini par déclarer forfait pour le match contre Le Mans dimanche. L’international danois n’est donc pas concerné par les critiques sur la défaite face au promu. Au contraire, l’ancien joueur de Tottenham reçoit plutôt des commentaires positifs comme celui de Thomas Bonnavent. Pour le journaliste du Winamax FC, cette contre-performance montre bien l’importance du cadre olympien.

« Son cas est souvent sujet à débat mais Pierre-Emile Hojbjerg est indispensable à cet OM, quoi qu’on en dise, a réagi l’observateur marseillais sur X. Il sort face au HAC à 4-1, absent ce (dimanche) soir. Quand tu vois le visage de l’OM à Bollaert et dans les moments où il n’est pas là. C’est le jour et la nuit. (…) Tu es dépendant de son niveau. C'est pour ça que je le place en baromètre. Et son niveau est monté crescendo. (…) Même dans les défaites, je ne sors jamais Hojbjerg du onze. »

L’avis du journaliste rejoint celui de Bruno Genesio. Après la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a souligné l’importance de Pierre-Emile Hojbjerg, notamment précieux pour son expérience. « Si son absence a été préjudiciable dans la gestion de fin de match ? Oui, mais je l'ai déjà dit, a répondu le technicien. Ce n'est pas un seul joueur qui modifie le visage d'une équipe. Mais je dis que Pierre est souvent très important dans notre dispositif, à la fois par ses qualités mais aussi par l'expérience qu'il a sur le terrain. Mais peut-être qu'il n'aurait pas tout réglé non plus. » Preuve que le coach marseillais n’est pas favorable au possible départ de son milieu.