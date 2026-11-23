Titulaire indiscutable de Zinedine Zidane chez les Bleus, Rayan Cherki est loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Pierre Ménès estime que la meilleure place pour le joueur de Manchester City se trouve… sur le banc.

Après six matchs à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane a déjà imposé quelques idées fortes. Parmi elles, le choix de positionner Rayan Cherki en tant que milieu relayeur , le plus souvent avec Adrien Rabiot et Lucas Da Cunha à ses côtés. Le nouveau sélectionneur des Bleus apprécie le profil très technique du milieu offensif de Manchester City et souhaite s’appuyer sur lui comme titulaire régulier dans une position plus reculée sur le terrain.

Ce choix est loin de faire l’unanimité. Pierre Ménès est par exemple convaincu que la meilleure place de l’ancien Lyonnais se trouve… sur le banc des remplaçants. L’ancien journaliste phare de Canal+ est bien plus convaincu par Rayan Cherki lorsque ce dernier entre en jeu, comme face à la Belgique au Stade de France le 5 octobre dernier en Ligue des Nations (4-1).

« Je suis perplexe sur le positionnement de Cherki. Je le trouve trop reculé sur le terrain pour apporter ce qu’on attend d’un joueur qui joue dans cette zone. Ca l’éloigne trop de l’endroit où il est le plus efficace, c’est à dire près du but adverse. Je n’oublie pas non plus que la meilleure période de Cherki sur les six matchs de Zidane, c’est quand il est entré en jeu contre la Belgique au Stade de France. Dans mon esprit, Cherki c’est le douzième homme parfait » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, avant de poursuivre.

Pierre Ménès envoie Cherki sur le banc

« Mais c’était déjà comme ça que Deschamps le voyait à la Coupe du monde, sauf que monsieur Cherki ne l’a pas entendu de cette oreille et a fait des entrées médiocres en boudant. Je vois quand même des attitudes assez régulièrement de sa part qui ne sont pas terribles, sa manière de pourrir ses coéquipiers, de bouder et de râler. Ce serait bien qu’il retombe sur terre et qu’il comprenne qu’il a tout à prouver en équipe de France » estime l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Reste maintenant à voir si Zinedine Zidane en viendra lui aussi à cette conclusion au sujet de Rayan Cherki mais pour l’heure, le joueur de Manchester City bénéficie d’un statut de titulaire à part entière chez les Bleus. A lui de tout faire pour le conserver le plus longtemps possible.