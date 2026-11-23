Artisan majeur des grandes victoires du PSG en Ligue des Champions ces dernières années, Vitinha est le rêve absolu du Real Madrid. Le club espagnol a toutefois compris que cette piste était à oublier.

Pièce maîtresse de Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années, Vitinha est sans grande surprise l’un des joueurs les plus convoités d’Europe à son poste. Le milieu de terrain portugais a notamment été associé au Real Madrid ces derniers mois. Après les départs de Toni Kroos ou encore de Luka Modric, le club de la Casa Blanca a fait du milieu de terrain portugais de 26 ans son rêve absolu. Le média Fichajes le confirme, affirmant que des contacts ont été noués l’été dernier entre la Casa Blanca et l’entourage de Vitinha… en vain.

Nos confrères affirment que désormais, le Real Madrid ne caresse plus grand espoir de rafler la mise dans ce dossier à l’avenir. En effet, l’international portugais aux 49 sélections, estimé par Transfermarkt à 140 millions d’euros, est jugé hors d’atteinte par la direction du Real Madrid. Un constat implacable dressé par le board merengue alors que des discussions sont proches d’aboutir entre Vitinha et le PSG pour une prolongation jusqu’en 2032.

Le Real a abandonné le dossier Vitinha

A moins d’un coup de tonnerre difficile à prévoir à moyen terme, le Real Madrid n’a donc plus aucune chance de recruter Vitinha. Un constat qui vaut aussi pour le FC Barcelone, qui a également été associé au joueur parisien dans certains médias espagnols. Du côté de Luis Enrique et de Luis Campos, la satisfaction est totale à l’idée de voir Vitinha s’inscrire sur la durée chez le double champion d’Europe en titre.

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Recruté par Luis Campos en provenance du FC Porto pour seulement 40 millions d’euros, Vitinha aura mis une saison à s’acclimater à son nouveau club avant de devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pour le PSG, bâtir l’avenir avec le Portugais ainsi qu’avec son compatriote Joao Neves était d’une logique implacable. Ce que le Real Madrid a bien compris, abandonnant définitivement l’un de ses plus grands rêves des dernières années.