Eloigné des terrains depuis le 9 octobre dernier, Loïs Openda a fait son grand retour à l’entraînement ce lundi à Lyon.

Très bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et pour son nouvel entraîneur Carlos Vicens. Victime d’une fissure du péroné le 9 octobre sur la pelouse du Racing Club de Lens, Loïs Openda est sur le chemin du retour. Dans une vidéo publiée ce lundi sur X, le club rhodanien annonce que le Belge a retrouvé l’entraînement collectif en ce début de semaine.

De quoi espérer un retour du buteur prêté par la Juventus Turin très rapidement et peut-être dès ce week-end avec la réception de l’AS Monaco au programme. Le retour de Loïs Openda va en tout cas offrir de nouvelles possibilités offensives à Carlos Vicens, privé du Belge pour son premier match à Lille ce week-end mais aussi de Pavel Sulc, dont l’absence va au minimum s’étirer jusqu’au mois de février.