Confronté aux blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG se tient prêt à dégainer au mercato hivernal. Luis Enrique et Luis Campos avancent en tout cas dans ce sens.

L’hiver promet d’être agité au Paris Saint-Germain et ce n’est pas ce que Luis Campos et Luis Enrique avaient initialement prévu. Pour le tandem à la tête du PSG, le mercato estival réalisé il y a quelques mois (Akliouche, Torres, Godts) devait permettre au club Bleu et Rouge de tenir une saison sans avoir à réajuster quoi que ce soit en janvier. Les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué ont changé la donne. Un recrutement au mercato hivernal apparaît à présent comme nécessaire et le PSG se tient prêt à agir, comme le confirme RMC . La radio explique qu’à ce stade, aucune décision définitive n’a été prise pour savoir si le PSG va recruter ou non. En revanche, le double champion d’Europe en titre envisage cette hypothèse de façon de plus en plus concrète selon Fabrice Hawkins.

La preuve, une short-list de joueurs capables d’intégrer l’effectif de Luis Enrique a déjà été dressée par l’entraîneur espagnol ainsi que par Luis Campos. « La cellule sportive dispose déjà de plusieurs profils identifiés et d’une short-list régulièrement actualisée. Plusieurs critères entrent en ligne de compte: le profil du joueur, son expérience, sa valeur marchande, mais aussi son potentiel. L’objectif est de pouvoir saisir une opportunité intéressante » nous apprend le journaliste de RMC, spécialiste du mercato. Reste que pour Luis Campos et Luis Enrique, rien n’est encore acté à 100% car le tandem à la tête du PSG ne veut pas recruter des joueurs amenés à prendre la place de Doué ou de Kvaratskhelia de façon définitive.

C’est donc vers des profils polyvalents, capables d’animer plusieurs systèmes et d’occuper plusieurs positions, que les recherches du club parisien sont dirigées. « Le PSG ne cherchera donc pas simplement à remplacer numériquement un joueur blessé, mais plutôt à identifier un profil susceptible de s’inscrire durablement dans son projet » ajoute notre confrère. La quête est complexe, mais les informations livrées par la radio confirment que Paris est bien dans une volonté de recruter au mois de janvier. La question est maintenant de savoir qui sera l’heureux élu et quelle somme le Paris Saint-Germain sera prêt à poser sur la table.