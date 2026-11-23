Corentin Tolisso a égratigné Paulo Fonseca au moment de faire ses adieux à ce dernier. L’entraîneur portugais, qui a quitté l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting, a répondu à son ancien capitaine.

Matthieu Louis-Jean ne s’en est pas caché, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a été pris de court. Personne à l’OL ne s’attendait à voir Paulo Fonseca claquer la porte en cours de saison, alors que des négociations étaient en discussions pour une prolongation de contrat du technicien portugais. Un coup de téléphone du Sporting Portugal a tout fait basculer et Paulo Fonseca a pris la décision de rejoindre son « club de coeur » et par conséquent de quitter l’OL en plein mois de novembre.

Au moment de dire au revoir à son groupe, Fonseca avait reçu un petit tacle de la part de Corentin Tolisso. « Vous savez, vous dites tout le temps: 'N’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais.' Mais aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est vous qui nous abandonnez’ » avait notamment lancé le capitaine de l’OL face à son entraîneur et devant tous les autres joueurs. Une séquence diffusée par le club rhodanien et qui a fait réagir les journalistes portugais. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Paulo Fonseca a préféré balayer la question.

Fonseca refuse de répondre à Tolisso

« Il y aurait tant à dire à ce sujet… Mais c’est une page que j’ai déjà tournée. Je suis au Sporting, je ne parlerai plus que du Sporting » a lancé l’entraîneur passé par le LOSC ou encore l’AC Milan, sous-entendant qu’il y aurait beaucoup à dire sur le tacle adressé par Corentin Tolisso et sur les conditions de son départ de l’Olympique Lyonnais. Les supporters des Gones qui espéraient des explications de la part de leur ancien entraîneur peuvent donc attendre longtemps. Paulo Fonseca a quitté l’OL et il n’a plus du tout l’intention d’en parler, ni de répondre à Corentin Tolisso. Au moins, la page est cette fois tournée de façon définitive.