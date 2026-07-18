ASSE : Cathro en redemande, deux recrues arrivent
Ian Cathro

ASSE : Cathro en redemande, deux recrues arrivent

ASSE18 juil. , 11:30
parHadrien Rivayrand
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L’ASSE est loin d’en avoir terminé avec son mercato estival. Ian Cathro vise encore au moins deux nouvelles recrues.
L’AS Saint-Étienne fera partie des principales favorites à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts souhaitent réaliser un mercato estival cohérent afin de mettre toutes les chances de leur côté. Plusieurs mouvements ont déjà eu lieu, mais l’effectif stéphanois devrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Ian Cathro, le nouvel entraîneur des Verts, a du travail devant lui pour dessiner les contours de son groupe. Le technicien écossais attend encore du renfort afin d’apporter davantage de profondeur à son effectif et de se donner les moyens de jouer les premiers rôles en Ligue 2.

L'ASSE a encore du travail 

Selon les informations de Peuple Vert, l’AS Saint-Étienne souhaite en effet encore recruter un latéral gauche ainsi qu’un attaquant de pointe cet été. Une fois ces deux dossiers finalisés, le club du Forez considérera ses objectifs sur le marché des transferts comme atteints. L’objectif est de s’appuyer sur un groupe équilibré et capable de progresser ensemble pour aller chercher la montée en fin de saison. L’entente semble totale entre Ian Cathro et sa nouvelle direction, qui avancent dans la même direction.

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Il faudra également rapidement trancher concernant les dossiers de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Les deux joueurs sont annoncés sur le départ, mais n’ont pas encore trouvé leur future destination. Leur avenir pourrait avoir un impact important sur la suite du mercato stéphanois, notamment en cas de départs qui permettraient au club de dégager des marges de manœuvre supplémentaires.
L’ASSE débutera sa nouvelle saison de Ligue 2 face à Sochaux le 8 août prochain et devra être prête afin de ne pas prendre de retard sur une concurrence qui s’annoncera particulièrement relevée en championnat. D’ici là, les Verts auront encore plusieurs semaines pour finaliser leur recrutement.
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