Le PSG donne une promotion à Lucas Hernandez

Le PSG donne une promotion à Lucas Hernandez

PSG18 juil. , 9:40
parGuillaume Conte
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Lucas Hernandez poussé vers le départ après la signature de Lucas Digne, ce n'est pas du tout l'intention de Luis Enrique, qui compte changer plusieurs joueurs de poste cet été au PSG.
L’arrivée déjà quasiment finalisée de Lucas Digne va provoquer quelques changements dans l’effectif du PSG. Avec son contrat en béton, son salaire parmi les plus élevés du club, Lucas Hernandez aurait pu être annoncé vers la sortie. Selon les informations de L’Equipe, ce n’est pas du tout le cas. Luis Enrique apprécie le professionnalisme d’un joueur qui ne rechigne jamais malgré des passages prolongés sur le banc de touche. En conséquence, l’ancien joueur du Bayern Munich ne sera plus la doublure de Nuno Mendes en arrière gauche, rôle qui sera réservé à Lucas Digne.
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Lucas Beraldo changé de poste et prolongé

L’entraineur du PSG a bien compris que Lucas Hernandez n’avait plus vraiment la vitesse et la vivacité pour occuper ce poste très exigeant sur le plan du rythme, et Luis Enrique a donc décidé de le considérer désormais entièrement comme un défenseur central. Et dans un jeu de chaises musicales, c’est Lucas Beraldo qui perd ainsi son statut de doublure de Willian Pacho. Le Brésilien a en effet conquis son entraineur avec ses apparitions au poste de milieu défensif, et est désormais considéré comme un joueur de l’entrejeu, et non plus comme un défenseur central. Un nouveau rôle qui lui va tellement bien, que le PSG a bouclé sa prolongation jusqu’en 2030, alors qu’il avait beaucoup déçu en défense centrale.

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Des décisions fortes, et des changements de poste estivaux qui montrent que Luis Enrique continue de s’adapter en permanence, que ce soit au mercato, ou à son ressenti avec les joueurs. Il l’a déjà fait par le passé, avec très souvent du succès. Warren Zaïre-Emery a ainsi été impeccable au poste d’arrière droit quand Achraf Hakimi était absent sur blessure ou à la CAN. Et que dire du passage d’Ousmane Dembélé en pointe, alors que l’ailier français s’époumonait sur le côté ? L’entraineur double champion d’Europe a peut-être d’autres idées de génie à tester à la reprise et avec le retour de ses internationaux.
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