Longoria et Benatia ont ruiné l’OM, ce transfert le prouve

L’OM a connu de nombreux changements ces dernières semaines. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont notamment quitté le club, et leur gestion continue de faire l’objet de nombreuses critiques.

L’ Olympique de Marseille a récemment entamé un nouveau cycle. La situation financière du club phocéen est délicate et la DNCG attend des mesures fortes pour rééquilibrer les comptes. C’est dans ce contexte que les pensionnaires du Stade Vélodrome sont contraints de réaliser plusieurs ventes. Parmi les joueurs récemment partis figure Hamed Junior Traoré. L’Ivoirien a rejoint le Genoa dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 8 millions d’euros. En cas de transfert définitif, 50 % du montant reviendra à Bournemouth. Une opération qui a plutôt été bien accueillie par les supporters marseillais.

Benatia et Longoria toujours critiqués

Sur X notamment, plusieurs commentaires n’ont pas hésité à saluer le travail de Grégory Lorenzi, tout en critiquant la gestion de l’ancien duo composé de Medhi Benatia et Pablo Longoria. Le compte Yan’ss79 a notamment écrit : « Tres intelligent de la part de Lorenzi ! Benatia a eu la folie de mettre 50% à la revente alors tu le vends pas, tu le prêtes en gagnant 2 millions d’euros, tu te débarrasses de son salaire et tant avec une bonne saison au Genoa tu pourrais le revendre plus cher si le Genoa le garde pas ».

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Il appartient désormais à Hamed Junior Traoré de relancer sa carrière en Italie après un passage très décevant sous les couleurs de l’OM. Le joueur n’aura jamais réussi à s’imposer à Marseille, malgré les attentes placées en lui lors de son arrivée.