Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante

Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante

Premier League18 juil. , 9:00
parGuillaume Conte
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Enzo Fernandez accumule les sorties polémiques, au point de dégoûter les fans de Chelsea, qui ne veulent plus le voir au club après cet été.
Désireux de quitter Chelsea depuis le mois de janvier et le départ d’Enzo Maresca, qui négociait dans le dos des Blues son futur contrat avec Manchester City alors qu’il était en poste à Stamford Bridge, Enzo Fernandez fait-il tout pour se faire virer ? C’est le sentiment général dans la cité londonienne après les nombreuses provocations du milieu de terrain, buteur contre l’Angleterre lors de la demi-finale du Mondial.

Enzo Fernandez dérape et s'excuse encore

Après la Copa America 2024, il avait du s’excuser à demi-mots pour le chant raciste visant notamment les Français, entonné avec ses coéquipiers dans les célébrations. « Racisme décomplexé », avait publiquement accusé son coéquipier à Chelsea Wesley Fofana. Contre l’Angleterre, Enzo Fernandez a enchainé avec la banderole politique sur les Malouines. De quoi provoquer une première réaction violente, qui a forcé Chelsea à retirer les publications de son joueur de son site officiel pour la première fois du tournoi.
En réaction, Enzo Fernandez a publié une story sur Instagram en reprenant le « wonderwall » d’Oasis, le chant repris en choeur par les supporters anglais, et en montrant notamment un Lionel Messi moqueur et mort de rire. Le choix de la chanson est tout sauf un hasard et a fait hurler les fans de Chelsea, pour qui l’Argentin crache ouvertement sur le pays qui l’a accueilli et le rémunère si bien.
Une nouvelle fois, l’ancien de Benfica a été obligé de s’excuser pour des remarques insultantes envers le peuple anglais dans les célébrations de mercredi soir mais du côté de Chelsea, on semble en avoir marre. Xabi Alonso apprécie le joueur, mais estime que pour repartir d’une feuille blanche, il serait peut-être mieux qu’il s’en aille cet été. Cela tombe bien, son agent, un certain Javier Pastore, lui cherche un nouveau point de chute pour le moment sans succès. A Stamford Bridge, on commence en tout cas à en avoir marre de voir le milieu de terrain accumuler les bourdes et le manque de respect, et le club londonien est désormais sous pression sur chacun de ses posts sur les réseaux sociaux.
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