Un chouchou du PSG à 100 ME va claquer la porte

Adoré par Luis Enrique et les supporters du PSG, Warren Zaïre-Emery va tout de même finir par se poser de sérieuses questions sur son avenir si son statut ne change pas.

Couteau suisse du Paris Saint-Germain , Warren Zaïre-Emery vient de vivre une saison où il a épaté le staff technique et les supporters du club de la capitale. Après des débuts tonitruants, le milieu de terrain avait tout de même connu une période plus compliquée en 2024-2025, stagnant quelque peu, manquant de confiance en lui et avec des performances physiques moins convaincantes.

Zaïre-Emery, adoré au PSG

Mais la saison dernière, il a toujours répondu présent, quel que soit le poste donné par Luis Enrique. Solide en arrière droit, présent physiquement dans le coeur du jeu, WZE ne prend certes pas beaucoup la parole, mais il travaille bien et cela se voit sur ses performances. Un caractère très apprécié au PSG, où les supporters adorent forcément le fait de voir un jeune du club s’imposer en équipe première.

Mais, quand Achraf Hakimi est revenu, quand Fabian Ruiz s’est soigné, Zaïre-Emery a retrouvé immédiatement sa place sur le banc de touche. Un statut d’éternel remplaçant qui va finir par lasser le joueur, et provoquer son départ. C’est ce qu’annonce dans Bild Willy Sagnol, ancien joueur du Bayern Munich et de l’équipe de France, et qui a déjà une idée sur sa future destination en cas de transfert.

« Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Son style de jeu est très typique du Bayern Munich. Il a un excellent caractère, il travaille dur et il a beaucoup progressé en tant que joueur. S'il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait vouloir changer de club. Cependant, il couterait très cher », a souligné l’ancien latéral droit, bien conscient que le PSG n’a pas l’intention de le vendre pour le moment. Mais si cela devait être le cas, avec son contrat en béton et son jeune âge, Zaïre-Emery friserait les 100 millions d’euros.