ASSE : Un international hongrois arrive à Saint-Etienne

ASSE : Un international hongrois arrive à Saint-Etienne

ASSE11 juil. , 17:31
parClaude Dautel
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Les renforts s'enchaînent du côté de l'AS Saint-Étienne, et ce samedi c'est la signature imminente d'Áron Csongvai, international hongrois de 25 ans qui est révélée.
Après Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, qui viennent de rejoindre officiellement l'effectif stéphanois, un nouveau renfort se profile du côté de Geoffroy-Guichard si l'on en croit FootMercato. Le média spécialisé explique que les dirigeants de l'ASSE et ceux du club suédois de l'AIK Fotboll sont proches d'un accord afin d'aboutir au transfert d'Áron Csongvai. Le milieu de terrain international hongrois de 24 ans, dont la valeur est estimée par Transfermarkt à 1,7 million d'euros, pourrait rejoindre Ian Cathro et ses joueurs dès la semaine prochaine afin que les Verts soient le plus rapidement possible au complet, alors que la saison de Ligue 2 débute le 8 août prochain

Un Hongrois bientôt chez les Verts

Formé au très prestigieux club hongrois d'Ujpest, Aron Csongvai avait rejoint le club rival de Videoton, avant de partir vers la Suède en février 2025 pour 0,5 million d'euros. Depuis le début de l'actuelle saison en Suède, le natif de Budapest, qui peut occuper un poste de milieu défensif ou même de défenseur central, a joué la totalité des rencontres (12 sur 12), il a également contribué à la qualification de son équipe pour la suite des qualifications pour la Conférence Ligue Europa. L'AS Saint-Etienne réussirait un joli coup en s'offrant un joueur qui a visiblement du talent et du temps de jeu en Suède.
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