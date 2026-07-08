ASSE : Indispensable mais usé, les Verts vont le vendre

Fatigué de sa dernière saison sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, Irvin Cardona fait désormais partie de la liste des joueurs stéphanois qui pourraient quitter le Forez cet été. Un coup dur pour la remontée ?

La saison dernière a été particulièrement difficile à vivre pour les supporters de l' ASSE . Après un mercato estival 2025 à 25 millions d'euros, soit trois fois plus que les 17 autres clubs réunis, la direction stéphanoise s'est donné les moyens de remonter, et aux indéfectibles fans de rêver. Mais à cause d'une irrégularité maladive, les Verts ont échoué aux portes de la deuxième place et n'ont pas réussi à franchir les barrages d'accession à la Ligue 1. Une saison longue, très longue, qui a usé mentalement et physiquement certains joueurs de l'effectif, à l'instar d'Irvin Cardona. Si son départ n'était pas prévu à l'origine, une offre intéressante pourrait changer la donne.

Irvin Cardona est prêt à partir

Comme l'indique Peuple-Vert, Irvin Cardona fait en effet partie d'une longue liste de joueurs qui pourraient quitter Saint-Etienne cet été. Après Davitashvili, Stassin, Ekwah, Moueffek, Nadé ou encore Boakye, c'est au tour de l'ancien joueur du Stade Brestois ou d'Augsbourg de réfléchir à son avenir. Le fait qu'il ait récemment changé d'agent met logiquement la puce à l'oreille. Le média spécialisé explique que ce dernier se sent particulièrement usé à cause de la saison qui vient de se terminer, aussi bien sur le plan physique que mental. Un exercice éprouvant dont le dénouement est arrivé très tardivement du fait des barrages.