ASSE : Indispensable mais usé, les Verts vont le vendre
Irvin Cardona

ASSE : Indispensable mais usé, les Verts vont le vendre

ASSE08 juil. , 13:40
parQuentin Mallet
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Fatigué de sa dernière saison sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, Irvin Cardona fait désormais partie de la liste des joueurs stéphanois qui pourraient quitter le Forez cet été. Un coup dur pour la remontée ?
La saison dernière a été particulièrement difficile à vivre pour les supporters de l'ASSE. Après un mercato estival 2025 à 25 millions d'euros, soit trois fois plus que les 17 autres clubs réunis, la direction stéphanoise s'est donné les moyens de remonter, et aux indéfectibles fans de rêver. Mais à cause d'une irrégularité maladive, les Verts ont échoué aux portes de la deuxième place et n'ont pas réussi à franchir les barrages d'accession à la Ligue 1. Une saison longue, très longue, qui a usé mentalement et physiquement certains joueurs de l'effectif, à l'instar d'Irvin Cardona. Si son départ n'était pas prévu à l'origine, une offre intéressante pourrait changer la donne.

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Irvin Cardona est prêt à partir

Comme l'indique Peuple-Vert, Irvin Cardona fait en effet partie d'une longue liste de joueurs qui pourraient quitter Saint-Etienne cet été. Après Davitashvili, Stassin, Ekwah, Moueffek, Nadé ou encore Boakye, c'est au tour de l'ancien joueur du Stade Brestois ou d'Augsbourg de réfléchir à son avenir. Le fait qu'il ait récemment changé d'agent met logiquement la puce à l'oreille. Le média spécialisé explique que ce dernier se sent particulièrement usé à cause de la saison qui vient de se terminer, aussi bien sur le plan physique que mental. Un exercice éprouvant dont le dénouement est arrivé très tardivement du fait des barrages.
Sur un plan personnel, Irvin Cardona sort pourtant d'une saison assez intéressante avec 7 buts et 7 passes décisives en Ligue 2. Mais dans l'ensemble, ses prestations n'ont pas été suffisamment à la hauteur des espoirs placés en lui au moment de son transfert l'été dernier. A ce jour, la direction de l'ASSE n'est pas spécialement vendeuse, mais pas non plus fermée à une vente, alors que Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 2,5 millions d'euros. Soit le montant dépensé il y a un an pour le recruter.
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50 M€, donc 30 M€ pour l'OM. À ce prix-là, l'OM ne récupère même pas sa mise. Beaucoup disent que l'OM a payé 26 M€ pour le transfert de Greenwood, mais le journal "Manchester Evening News" du 26 mai 2026 parlait de 26,6 M£ (un peu plus de 31 M€). https://uploads.disquscdn.com/images/4bc73563be6610b279d4eed2b18dc4e1296e24d64d7ccf47c08cd9b59fef25c5.jpg En plus, ce prix était pour les 50 % initiaux. Il faudrait rajouter une somme comprise entre 5 et 8 millions d'euros pour les 10 % supplémentaires achetés l'été dernier.

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Tanpis pr vos dirigeants ki surpaye les joueurs pour k'ils viennent

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Ça dépend aussi du montant du transfert, et c'est généralement étalé sur la durée du contrat. Mais comme tu dis, 7 ans c'est peut-être un peu trop.

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Oui mais pas en 7 fois , je suppose un tous les 6mois , donc sur la longueur du contrat qu'ils lui proposeront

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