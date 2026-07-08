ASSE : Indispensable mais usé, les Verts vont le vendre

Comment veux-tu briller en Coupe du Monde en jouant si peu ? Pas possible ! Bref... ce serait avec plaisir de le revoir à l'OL.
50 M€, donc 30 M€ pour l'OM. À ce prix-là, l'OM ne récupère même pas sa mise. Beaucoup disent que l'OM a payé 26 M€ pour le transfert de Greenwood, mais le journal "Manchester Evening News" du 26 mai 2026 parlait de 26,6 M£ (un peu plus de 31 M€). https://uploads.disquscdn.com/images/4bc73563be6610b279d4eed2b18dc4e1296e24d64d7ccf47c08cd9b59fef25c5.jpg En plus, ce prix était pour les 50 % initiaux. Il faudrait rajouter une somme comprise entre 5 et 8 millions d'euros pour les 10 % supplémentaires achetés l'été dernier.
Tanpis pr vos dirigeants ki surpaye les joueurs pour k'ils viennent
Ça dépend aussi du montant du transfert, et c'est généralement étalé sur la durée du contrat. Mais comme tu dis, 7 ans c'est peut-être un peu trop.
Oui mais pas en 7 fois , je suppose un tous les 6mois , donc sur la longueur du contrat qu'ils lui proposeront
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